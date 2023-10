Ach, co to był za niezapomniany event! 9. Edycja Flesz Fashion Night już za nami, ale wciąż wspominamy wyjątkową atmosferą tamtego dnia. Po tygodniach przygotowań, niezliczonej ilości prób i przymiarek, 2 września 2021 roku, chwilę po godzinie 21, Aneta Wikariak, redaktor naczelna magazynu Party, przywitała gości i rozpoczęła prawdziwe święto mody. Potem nastąpiły pokazy, prezentacja gorących, jesienno-zimowych trendów oraz zakuluarowe branżowe rozmowy. Jednym słowem: działo się!

Reklama

Flesz Fashion Night powrócił po rocznej przerwie, ale zarówno goście, jak i partnerzy wydarzenia podkreślali, że na taką imprezę warto czekać i… warto ją wspierać! I za tą wyjątkową życzliwość jesteśmy niesamowicie wdzięczni – event nie odbyłby się bez zaangażowania naszych partnerów, którzy zadbali zarówno o look modelek, jak i komfort oraz rozrywkę gości. Co się działo na i poza wybiegiem oraz jakie niespodzianki przygotowały marki, które aktywnie uczestniczyły zarówno w przygotowaniach, jak i samym Flesz Fashion Night? Sprawdźcie sami!

Już po raz kolejny partnerem strategicznym najważniejszej imprezy modowej w Polsce została marka Duplo. Orzechowo-chrupiący batonik towarzyszył wszystkim zgromadzonym w Pałacu Kultury i Nauki przez cały wieczór. W strefie przygotowanej przez batonik Duplo każdy z gości mógł odpocząć, spokojnie porozmawiać, a także nagrać relację na swoje social media czy, w przypadku licznie zgromadzonych dziennikarzy, przeprowadzić wywiad. Batonik Duplo to od lat mecenas polskiej mody i ogromne wsparcie dla młodych projektantów, dlatego nie mogło go zabraknąć także na wybiegu. To właśnie od pokazu specjalnego marki rozpoczął się wieczór Flesz Fashion Night, a kreacje stworzone przez czwórkę designerów młodego pokolenia: Adriana Krupę, Wiktorię Frankowską i RAD DUET, zachwyciły zgromadzonych gości. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

AKPA

Od lewej: Adrian Krupa, Marta Zawistowska, Wiktoria Frankowska, Julek Rusin (RAD DUET), Maciej Józwicki (RAD DUET)

Podczas Flesz Fashion Night nie mogło zabraknąć marki Syoss! Najlepsi styliści fryzur z Piotrem Sierpińskim na czele przygotowali 4 looki, które były odpowiedzią na najgorętsze trendy tego sezonu. Delikatne fale, romantyczne loki, artystyczny nieład i naturalne wygładzenie – to właśnie takie włosy są teraz na topie. Więcej o pokazie Syoss przeczytacie TUTAJ. Marka była także obecna na backstage’u, gdzie kompleksowo zadbała o fryzury wszystkich modelek biorących udział w pokazach. Produkty Syoss, których działanie doceniają najwięksi mistrzowie fryzjerstwa, świetnie się sprawdziły! Ponadto marka miała swoje stanowisko w strefie chillout’u – każdy z zaproszonych gości mógł tam zapoznać się z ofertą Syoss i dowiedzieć się więcej o pielęgnacji, stylizacji i koloryzacji włosów.

AKPA

Piotr Sierpiński, ambsador Syoss, w towarzystwie modelek prezentujących najmodniejsze fryzury sezonu

Pełny look to wyjątkowa kreacja, modna fryzura i oczywiście podkreślający naturalne piękno makijaż! O ten ostatni podczas Flesz Fashion Night zadbała marka AA Wings of Color. Jej makijażystki przez cały wieczór czuwały nad wizerunkiem modelek, a wszystkie make-upy zostały wykonane właśnie kosmetykami AA Wings of Color. Na wybiegu królowała naturalność – miesiące spędzone w domu zmieniły nie tylko nasze przyzwyczajenia, ale także podejście do makijażu – czego warto używać i jaki make-up wybierać jesienią 2021? Sprawdźcie TUTAJ. Jednym z gości wydarzenia była ambasadorka AA Wings of Color, Magda Pieczonka, która jak zwykle wyglądała zjawiskowo! Marka przygotowała także niespodziankę dla przybyłych na event – w strefie relaksu stanął jej kosmiczny, mieniąc]y się kolorami infinity room, w której każdy mógł sobie zrobić zdjęcie – wow!

AKPA

Ambasadorka AA Wings of Color, Magda Pieczonka, również pozowała w specjalnym infinity roomie AA Wings of Color

Nowa pora roku i rozpoczęcie sezonu to świetny moment, aby o siebie zadbać. Dietę i aktywność fizyczną warto wspierać profesjonalnymi zabiegami. Wie, o tym doskonale kolejny partner Flesz Fashion Night – firma BTL, która od kilkudziesięciu lat dostarcza najwyższej jakości aparaturę medyczną do klinik, szpitali, przychodni, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji i gabinetów medycyny estetycznej. Wśród gości wydarzenia nie zabrakło lekarzy pracujących na sprzętach BTL: dr Marcina Wilczyńskiego oraz dr Ewy Rybickiej, a także Sławomira Sobusiaka - dyrektora zarządzającego BTL w dziale Estetyka. Podczas rozmowy z naszą reporterką zdradzili, jakie zabiegi pomogą uzyskać sylwetkę marzeń oraz jak, wykorzystując dobrodziejstwa medycyny estetycznej, cofnąć czas nawet o kilkanaście lat! Sprawdźcie TUTAJ.

AKPA

Przedstawiciele firmy BTL wraz z dr Ewą Rybicką posiadającą urządzenie BTL EXILIS podczas Flesz Fashion Night

Wieczór Flesz Fashion Night dostarczył mnóstwo emocji. Na szczęście od początku do końca była z nami także Cisowianka Perlage, czyli wysokiej klasy, naturalna woda mineralna, która pomagała ugasić pragnienie gości oraz dbała o odpowiednie nawodnienie wszystkich zaproszonych. Specjalna strefa marki, która znajdowała się tuż za wybiegiem okazała się również świetnym miejscem do rozmów i odpoczynku.

AKPA

Strefa Cisowianka Perlage

W konwencję wydarzenia wpasowało się także Carlo Rossi DARK, a dalszą część wieczoru goście mieli okazję celebrować w przygotowanej na tę okazję strefie after Party Zone by Glo.

AKPA

Strefa Carlo Rossi DARK

AKPA

Strefa after Party Zone by Glo

Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za udział i liczne przybycie. Flesz Fashion Night to nasze wspólne święto!

Reklama

Jesteście ciekawi, co jeszcze się działo? W takim razie kliknijcie w baner i odkryjcie świat wielkiej mody od środka!