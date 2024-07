1 z 6

Spośród fashionistek, które pojawiły się na pokazie bizuu, w oko szczególnie wpadła nam Anna Skura. Autorka bloga What Anna Wears z okazji modowego wydarzenia postawiła na oryginalną stylizację z wyrazistą minisukienką w roli głównej.

Na look Anny Skury składała się krótka, zdobiona frędzlami kreacja z jesiennej kolekcji Elisabetty Franchi. Co ciekawe, mimo że sukienka jeszcze nie trafiła do sprzedaży, w ciągu ostatnich dni ten sam model można było zobaczyć na Lindsay Lohan i Kourtney Kardashian. Amerykańskie gwiazdki look uzupełniły metalicznymi, minimalistycznymi sandałkami, podczas gdy polska blogerka zestawiła go z dopasowanymi kolorystycznie, etnicznymi butami z... muszelkami.

Zobaczcie zdjęcia stylizacji Anny Skury i porównajcie je z lookami Lindsay Lohan i Kourtney Kardashian. Kto wyglądał najlepiej? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

