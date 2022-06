Travis Barker, mąż Kourtney Kardashian, wylądował w szpitalu. Jego córka błaga o modlitwę

Na tę wyjątkową chwilę Tomasz Komenda czekał wiele lat. 1 grudnia, trzy minuty po godzinie 15 przyszedł na świat jego synek Filip. Jak dowiedziało się „Party”, on i mama są zdrowi, czują się dobrze i już są w domu, razem z tatą i rodzeństwem. Niemal do ostatnich dni nie było pewne, kiedy Tomaszowi uda się zobaczyć syna. Przyszły tata chorował na koronawirusa i od dłuższego czasu przebywał w izolacji domowej. Tomek przechodził COVID-19 niemal bezobjawowo. Całe szczęście jest już zdrowy. Jedyne, czego teraz potrzeba i jemu, i Ani, to spokój – usłyszeliśmy w Fundacji Braci Collins, w której pracuje Komenda. Jak Tomasz radzi sobie w roli taty? Radość przez łzy To moja pierwsza i ostatnia miłość - mówił niedawno dziennikarzom o Annie Walter. Gdy Komenda w 2018 roku opuszczał więzienie (po 18 niesłusznie spędzonych tam latach), na pewno sam nawet nie przypuszczał, że tak szybko założy rodzinę. Poznali się przez aplikację randkową. Kontakt trochę się rwał, aż przez przypadek spotkali się na ulicy. Od razu poczuł, że to ta jedyna. Choć początki nie były łatwe – ona miała za sobą toksyczny związek, a on na nowo uczył się żyć poza więziennymi murami. We wrześniu na premierze filmu „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” wszystko stało się jasne. Anna była w ciąży, a Tomasz oświadczył jej się na oczach całej Polski. Przygotowania do narodzin synka zaczęli kilka miesięcy temu. Walter jest doświadczoną mamą (ma już dwóch synów), więc skompletowanie wyprawki nie sprawiło jej problemu. Para zdecydowała się też na mały remont w domu, ale plany trzeba było zmienić. W ostatnim trymestrze, podczas rutynowego USG, okazało się, że ciąża jest zagrożona. Zrozpaczeni rodzice konsultowali się z kilkoma specjalistami. Pomogła im Fundacja Braci Collins, dzięki...