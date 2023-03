Lindsay Lohan zostanie mamą! Jak się zmieniła naczelna imprezowiczka Hollywood?

Lindsay Lohan była jedną z najlepiej zapowiadających się aktorek młodego pokolenia. Niestety niezliczone skandale i odwyki, które nie przynosiły pozytywnego skutku zrujnowały jej karierę. Gwiazda wielokrotnie próbowała wrócić na duży ekran, ale wciąż popełniane błędy i narkotyki sprawiały, że zaczęła mieć problemy z prawem. Przypomnijmy: Lindsay Lohan w asyście policji prowadzona do sąd u Teraz światem może wstrząsnąć kolejny skandal z udziałem Lohan. Magazyn "In Touch" dotarł do kartki papieru z pismem aktorki, gdzie byli wymienieni jej kochankowie związani ze światem show-biznesu. Na liście znaleźli się najwięksi przystojniacy Hollywood oraz z branży muzycznej. Niektórzy wiodą dziś stateczne życie u boku żon, inni nadal są singlami. Nie wiadomo, czy lista jest prawdziwa, ale trzeba przyznać, że Lindsay ma niezły gust. Wśród gwiazd, które rzekomo się z nią przespały znaleźli się: Orlando Bloom, Ashton Kutcher, Adam Levine, James Franco, Ryan Philippe, Joaquin Phoenix, Justin Timberlake, Zac Efron, Colin Farell oraz nieżyjący już Heath Ledger . Myślicie, że to prawda czy próba zwrócenia na siebie uwagi? Zobacz: Lindsay Lohan wróciła do grania w filmach Aktorka ukrywa się przed paparazzi w worku na śmieci: