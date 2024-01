Budda urządził loterię, w której losował stuningowane samochody warte ponad 2,5 mln zł. To okazało się prawdziwym hitem, a transmisję youtubera obejrzało prawie 650 tys. widzów. To dało absoluty rekord, jeśli chodzi o nagrania live, a Budda po raz kolejny udowodnił, że sam zarabia miliony, ale nieustanie je rozdaje i najwidoczniej nie zamierza się zatrzymać. Ostatnia akcja Buddy sprawiła, że ponownie zrobiło się o nim głośno. A kim prywatnie jest Kamil Labudda?

Youtuber Budda rozdaje auta za 2,5 mln zł

O Buddzie w mediach zrobiło się głośno w lipcu 2023 roku, kiedy okazało się, że youtuber przeznaczył hojny datek na dom dziecka, choć oficjalnie nie potwierdził, że to on, to jego fani nie mieli wątpliwości. Budda cały czas działa w sieci, a jego ostatnia loteria sprawiła, że mediach znów zawrzało. Budda rozdał swoim fanom m.in. BMW M3 Touring, Mercedesa A45 AMG, Audi RS6, Toyotę Supra, laptopy gamingowe, konsole i telefony.

Niewyobrażalne liczby idą za cała akcja, jeśli chodzi o zasięg materiałów, zasięg kanału nadawczego, zasięg instastory komentował Budda przed losowaniem.

Swoją loterią Budda pobił rekord transmisji online w serwisie YouTube. Poprzednio palma zwycięstwa należała do Sylwestra Wardęgi i jego filmu z cyklu Pandora Gate. A kim prywatnie jest Budda?

Kamil Labudda jest znany ze swojej wielkiej pasji, jaką jest motoryzacja, ale na uwagę zasługuje również działalność charytatywna youtubera. 25-latek nie miał łatwego dzieciństwa. Ojciec youtubera był bezdomny przez ponad 15 lat.

Zachlał się i pękł mu guz w głowie, o którego nie dbał, bo cały czas chlał. powiedział w rozmowie z WIP Bros

Z matką, która wyrzuciła go z domu w wieku 18 lat, ma nie utrzymywać kontaktu. O osobistych sprawach Budda stara się nie mówić i dba o to, aby pisano o nim w kontekście jego działalności. W młodości pracował na infolinii i jako kierowca, a dziś nie tylko zarabia miliony, ale dzieli się też pieniędzmi ze swoim i fanami, organizując zaskakujące akcje, jak: losowanie sportowych samochodów, darmowe tankowania dla kierowców czy wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy działając charytatywnie.

Gdybym wtedy nie popełnił tych błędów, to nie byłbym tu, gdzie jestem, bo takie sytuacje kształtują powiedział w rozmowie z Wersow

Prywatnie Budda mieszka w Krakowie, gdzie oprócz działalności w serwisie YouTube, ma też tor kartingowy, własną markę odzieżową i nagrywa utwory m.in. z raperem Kizo. 25-letni youtuber jest też w związku, ale razem ze swoją partnerką nie pojawiają się razem w mediach społecznościowych. Tajemnicza Aleksandra, nazywana jest Grażynką i gościła zaledwie na kilku zdjęciach. Widać, że dla Buddy ważne jest oddzielenie życia zawodowego i prywatnego, co obecnie jest rzadkością wśród znanych postaci.