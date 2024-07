Nową ambasadorką marki Triumph została Anna Skura - autorka bloga „What Anna Wears?”. Dlaczego wybrano akurat Annę? Współpraca z piękną blogerką to część kampanii „Znajdź Ideał dla każdej siebie" na sezon Wiosna/Lato 2017. Nowa koncepcja pokazuje, w jaki sposób szeroka kolekcja bielizny Triumph może towarzyszyć kobietom w różnych momentach ich życia niezależnie od wieku, rozmiaru czy okazji.

Anna Skura 5 lat temu hobbystycznie założyła bloga o modzie, dziś współpracuje z największymi markami na świecie. Jest zakochaną w podróżach blogerką. Swoją przygodę z tym światem rozpoczęła pracując, jako asystentka projektanta. Po założeniu bloga szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerek. Podróże, sport i sesje zdjęciowe – tak teraz wygląda życie Anny Skury.

Zapytaliśmy Anię o to, jak to się stało, że została ambasadorką marki bieliźnianej? Kiedy czuje się najbardziej seksowna i co odkryła w sobie od czasu kiedy zaczęła nosić rzeczy marki Triumph? Przeczytaj wywiad!

Aniu dlaczego zdecydowałaś się zostać ambasadorką marki Triumph?

To niewątpliwie bardzo duże wyróżnienie dla mnie.Na rynku mamy wiele firm, ale żadna nie ma takiej tradycji jak Triumph. Marka ma już 130 lat i kojarzy ją chyba każdy: mama, babcia, twój mężczyzna. Triumph to synonim klasyki i kobiecości. Ale moją misją jest pokazać, że nie są to rzeczy tylko dla dojrzałych kobiet, ale też dla tych młodszych. Wcześniej Nigdy nie miałam idealnie dopasowanej bielizny. Kupowałam co mi się spodobało, a nie to co koniecznie było odpowiednie dla mojego biustu. Triumph jako pierwszy zaprosił mnie na profesjonalny brafitting. Teraz odkryłam, jaki komfort daje idealnie dopasowana bielizna do ciała czy strój sportowy.