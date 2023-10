Karolina Pisarek i Roger Salla 10 czerwca powiedzieli sobie "tak". To był ślub jak z bajki, o którym jeszcze długo rozpisywały się media. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z modelką, która opowiedziała nam, jak czuje się jako żona. Karolina Pisarek zdradziła nam również, czy zdarzają jej się kłótnie z mężem!

Karolina Pisarek o kłótniach z mężem i nowej roli - żony!

W życiu Karoliny Pisarek ostatnio dużo się dzieje zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. To zdecydowanie przełomowy rok dla modelki, bo najpierw zobaczyliśmy ją w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", następnie gwiazda wyszła za mąż za Rogera Sallę, a teraz Karolina Pisarek wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"! Modelka już rozpoczęła treningi do tanecznego show, a my mieliśmy okazję ostatnio z nią porozmawiać, właśnie po tanecznej próbie.

Oczywiście nie mogło zabraknąć tematu ślubu gwiazdy, który odbił się szerokim echem w mediach. Jak Karolina Pisarek czuje się w roli żony?

- Zmieniło się sporo na plus dlatego, że jestem bardziej spokojna, jakby czuję, że życie jest jeszcze piękniejsze - zdradziła nam modelka.

Nie ulega wątpliwości, że gwiazda jest bardzo szczęśliwa w małżeństwie - czy w takim razie zdarzają jej się kłótnie z mężem?

- Chyba w każdym związku się zdarzają sprzeczki - przyznała szczerze Karolina Pisarek!

O co zatem są te kłótnie? Zobaczcie, co na ten temat zdradziła modelka w rozmowie z naszą reporterką. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!