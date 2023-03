"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska zaniepokoiła wpisem o stanie zdrowia. Zdradziła, jak się czuje!

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że lubi dbać o siebie. Rolniczka od czasu do czasu relacjonuje w mediach społecznościowych swoje wizyty u fryzjera czy kosmetyczki. Tak było tym razem, a Małgorzata Borysewicz zdradziła, że jej ostatnia wyprawa trwała aż siedem godzin! Tylko spójrzcie na efekty... Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się metamorfozą Małgorzata Borysewicz decyzją o udziale w programie "Rolnik szuka żony" odmieniła swoje życie. Obecnie rolniczka jest szczęśliwą żoną i mamą Rysia oraz Blanki, a w mediach społecznościowych uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje, jak wygląda ich rodzinne życie. Ostatnio Małgorzata Borysewicz coraz częściej prezentuje też swoje stylizacje i inspiruje swoje obserwatorki do tworzenia podobnych zestawów. Niedawno Małgorzata Borysewicz odsłoniła brzuch, tym samym pozwalając sobie na nieco odważniejszą stylizację. Teraz gwiazda programu "Rolnik szuka żony" pochwaliła się metamorfozą i pokazała efekty niemal siedmiogodzinnej wyprawy do fryzjera. Było warto? Zobaczcie sami! Po siedmiu godzinach wróciłam do domu, do dzieci. Byłam u fryzjera, byłam u Sandry na brwiach, ale jestem już w domu, w międzyczasie ogarnęłam zakupy. (…) Zawsze kiedy wracam do domu po takich dłuższych eskapadach, bo siedem godzin to jest dla mnie dłuższa eskapada, to lecę do dzieci, lecę do Pawła, a potem idę zjeść. - wyznała Małgorzata Borysewicz. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pokazała pokoje dzieci w nowym domu! Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej nie ukrywa, że dla niej niemal całodzienne wyjście to wyzwanie, tym bardziej, że przez większość czasu przebywa w domu ze swoimi dziećmi lub w gospodarstwie. Zobacz także: Anna Bardowska z...