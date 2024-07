1 z 6

Anja Rubik jest posiadaczką idealnie gładkiej cery - nic dziwnego, że została ambasadorką nowego, luksusowego kremu YSL! Yves Saint Laurent Blanc Pur Couture to ekskluzywna linia kosmetyków do pielęgnacji twarzy, którą Anja promuje od zeszłego roku. Modelka od lat jest twarzą paryskiego domu mody, a Anthony Vacarello - który został dyrektorem kreatywnym Saint Laurent - to... jej przyjaciel!

Czemu linia Blanc Pur Couture stała się tak popularna - i jakie nowości znajdziemy w kremie, którego premiera zapowiadana jest na początek tego roku?

Zobacz: Jesteście gotowi, by spędzić noc z... Anją Rubik? Jej ekskluzywna stylizacja warta jest...