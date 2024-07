Tomasz Jacyków i Joanna Horodyńska rzadko chwalą stylizacje gwiazd, tym bardziej, gdy epatują luksusowymi markami. Wyjątek stanowi Aneta Kręglicka, którą para ostrych stylistów bardzo pochwaliła za jej stylizację na imprezie Kobieta Roku Glamour.

Horodyńska: Ja myślę, że ona zawsze będzie dobrze wyglądała. To jest ten typ. który ma to coś w sobie.nawet gdyby coś się zdarzyło niepoprawnego to i tak będzie się dobrze prezentować.

Jacyków: Bo ten wsad jest po prostu znakomity.

Horodyńska: Energia, to coś. Tłumaczyła mi się, że kolejny raz ma na sobie te same buty bo je kocha, ale ja nie mam nic przeciwko. Nośmy coś co lubimy.