Agnieszka Szulim uwielbia eksperymentować z kolorowymi szminkami, ale takiego odcienia jeszcze u niej nie widzieliśmy! Bardzo jasny, nasycony róż na ustach kontrastował z resztą makijażu Szulim, która pokazała się w nim na mikołajkowej imprezie w hotelu Jakuba Wesołowskiego. Prezenterka dopasowała makijaż do czarnej, rockowej stylizacji ze skórzaną kurtką i ciężkimi botkami (zobacz: Agnieszka Szulim i Weronika Rosati w niemal identycznych stylizacjach na jednej imprezie).

W tym sezonie gwiazdy bardzo polubiły różowe szminki, dotąd jednak oglądaliśmy głównie ciemniejsze odcienie - jak na urodzinowym pokazie Bizuu (zobacz: Na pokazie bizuu królowały... różowe usta! Zobacz, gdzie znaleźć pomadki w stylu gwiazzd). Czy trend, który zapoczątkowała Agnieszka, stanie się hitem? Zobaczymy! Jeśli wam spodobał się ten oryginalny kolor, znaleźliśmy kosmetyki do ust, które stworzą dla was look w stylu Agnieszki Szulim.

Balsam do ust Clarins, 75 zł

Szminka Chubby Stick, Clinique, 79 zł

Balsam do ust Cailyn, 89 zł

Błyszczyk do ust Isadora, 57,90 zł

Szminka Mariusz Przybylski dla Artdeco, 49,90 zł