Cienkie włosy mają o 25% mniejszą średnicę niż normalne. Wymagają więc specjalnej pielęgnacji i wielu starań, aby nadać im objętość, wzmocnić i zachować ich naturalny blask.

Reklama

Wygląd i kondycja włosów zależy przede wszystkim od diety, kosmetyków używanych do codziennej pielęgnacji i fryzury. Podpowiadamy co jest przyczyną cienkich włosów i jak o nie dbać.

Włosy cienkie a włosy rzadkie

Problem włosów cienkich to nie to samo, co problem włosów o małej gęstości. Określenie cienkie włosy odnosi się do grubości i struktury pojedynczego włosa. Włosy rzadkie są to włosy przerzedzone, z tendencją do wypadania. Pojęcia te niekiedy bywają mylone. Wynika to z faktu, iż często obydwa te problemy występują w parze. W takim przypadku mówimy o równoczesnym problemie włosów cienkich i rzadkich.

Cienkie włosy a dieta

Problem cienkich włosów dotyka osób, które mają obniżony poziom żelaza. Aby dostarczyć organizmowi tego cennego pierwiastka należy sięgać po czerwone mięso, owoce morza i orzechy. Ważną rolę odgrywają także witaminy, dlatego w codziennej diecie powinno się znaleźć także wiele warzyw i świeżych owoców.

Zobacz także

Mycie cienkich włosów

Cienkie włosy należy myć każdego dnia, ponieważ przetłuszczone pasma będą nieestetycznie wyglądać. Szampon i odżywkę można kupić w sklepie, warto jednak zasięgnąć porady fryzjera, który pomoże dobrać odpowiednie kosmetyki. Cienkie włosy wymagają stosowania specjalnych szamponów, które dodadzą objętości i sprawią, że włosy nie będą się elektryzować. Zaletą tych szamponów jest także fakt, iż nie obciążają pasm, dzięki czemu włosy są lekkie i bardziej sypkie. Po umyciu włosów należy pamiętać o nałożeniu odpowiedniej odżywki, najlepiej o lekkiej konsystencji. Następnie zawijamy włosy w ręcznik i pozwalamy im wchłonąć wilgoć. Osoby zmagające się z problemem cienkich włosów powinny zrezygnować z suszenia włosów suszarką i tarcia ręcznikiem, ponieważ to dodatkowo osłabia kondycję włosów. Jeżeli musimy suszyć suszarką, najlepiej wybierać sprzęt z dyfuzorem i funkcją jonizacji, która ma mniej negatywny wpływ na kondycję włosów.

Domowa maska na cienkie włosy

Domowe kosmetyki, przygotowane na bazie naturalnych składników są bezpieczne i wspomagają regenerację cienkich włosów. Maska z jajka i oliwy z oliwek wzmocni włosy i sprawi, że staną się jedwabiście miękkie i lśniące.

W małej miseczce wymieszaj pięć łyżek oliwy z oliwek i dwa jajka. Maska powinna mieć jednolitą konsystencję. Nałóż kosmetyk na lekko zwilżone włosy. Na głowę załóż czepek foliowy i całość owiń miękkim ręcznikiem. Pod wpływem ciepła maska będzie mogła wniknąć w najgłębsze struktury włosa. Po 15-20 minutach spłucz maskę obficie wodą i dokładnie umyj włosy.

Przedziałek na cienkich włosach

Dzięki przeczesaniu przedziałka na inną niż zwykle stronę głowy, włosy będą zmuszone do ułożenia się w nowy sposób. Regularna zmiana strony, po której znajduje się przedziałek sprawi, że włosy będą samoistnie odbijać się od skóry głowy i dawać efekt większej objętości.

Spanie w podpiętych włosach

Kolejnym sposobem na optyczne zwiększenie objętości cienkich włosów jest spanie w podpiętych włosach. Zawiązując luźny kok na czubku głowy spowodujemy, że następnego dnia włosy będą lekko pofalowane i będą mieć tendencję do unoszenia się. Ważne, aby podpinać włosy suche, a nie mokre. Idąc spać w koku mokrych włosów możemy sprawić, że włosy będą się łamać i zdecydowanie gorzej układać.

Olejek rycynowy na cienkie włosy

Domowa maseczka z jajka i olejku rycynowego wzmocni włosy i poprawi ich wygląd. Olejek rycynowy odżywia i regeneruje włosy. Dzięki niemu włosy będą mocniejsze i odzyskają swój naturalny blask. Działanie maski można wzmocnić dodając do niej łyżeczkę jogurtu naturalnego lub odrobinę drożdży.

Dwa żółtka wymieszaj z dwiema łyżkami olejku rycynowego. Maska powinna mieć jednolitą konsystencję. Produkt nałóż na lekko zwilżone włosy i skórę głowy. Włosy owiń ręcznikiem. Po 30 minutach włosy obficie spłucz i umyj szamponem.

Strzyżenie cienkich włosów

Cienkich włosów nie należy tapirować. W przypadku długich włosów dobrym rozwiązaniem jest skrócenie opadających pasm, ponieważ długie włosy pod wpływem swojego ciężaru będą zanadto przylegać do głowy. Fryzury polecane dla osób o cienkich włosach to fale, loki, bob lub krótko ścięte włosy:

fale i loki – lekko pofalowane pasma włosów, które kończą się na linii karku, wyglądają na bardziej gęste i grube. Swobodnie skręcone, nieregularne loki dodają fryzurze lekkości i finezji.

bob – zwiewnie obcięty bob to fryzura obcięta warstwami – od nasady włosy są krótsze, a na wierzchu dłuższe. Takie cięcie sprawia, ze fryzura zyskuje objętość. Włosy nie wyglądają płasko i wydaje się być ich znacznie więcej.

krótkie cięcie – precyzyjnie wycieniowane, krótkie włosy sprawiają, że fryzura zyskuje ciekawy kształt. Krótszy tył i puszysta dłuższa grzywka umożliwiają dowolny sposób stylizowania włosów – do przodu, do tyłu lub na boki.