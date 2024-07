Odpowiednimi fryzurami dla kręconych włosów jest kok, bob i afro. W loki można wpiąć również różnego typu ozdoby, na przykład kokardy, spinki lub opaski. Kręcone włosy należy myć delikatnymi szamponami, nawilżać odżywkami i maseczkami oraz czesać drewnianym grzebieniem.

Reklama

Kręcone włosy są zazwyczaj gęstsze niż proste, ale za to bardziej łamliwe i matowe. Swój kształt zawdzięczają nierównej strukturze protein, z których są zbudowane.

Efektowna opaska, spinka albo kokarda

Zwykłe loki można szybko ożywić za pomocą odpowiednich dekoracji. W kręcone włosy warto wpleść:

materiałową opaskę lub apaszkę, która będzie pasowała kolorystyką do stroju i makijażu,

Zobacz także

opaskę ze sztucznych kwiatów,

metalową lub łańcuszkową opaskę (imitującą koronę),

kokardę,

spinkę o niebanalnym kształcie (na przykład nożyc fryzjerskich lub motyla),

gumki z ozdobami.

Kok z kręconych włosów

Najprostszą fryzurą dla loków, jest niedbały kok. Można wykonać go samodzielnie w kilka minut. Fryzura świetnie nadaje się do pracy, na przyjęcie oraz romantyczną kolację. Aby zrobić kok należy:

umyć i rozczesać włosy,

wetrzeć we włosy piankę do stylizacji, krem lub spray,

pozostawić kosmyki do naturalnego wyschnięcia,

wysuszone loki zebrać w kucyk (na wysokości uszu) i związać przezroczystą gumką,

włosy skręcić wokół własnej osi w delikatny rulon,

na rulon z kosmyków nałożyć kolejną gumkę do włosów,

wystające kosmyki podpiąć wsuwkami, by kok się nie rozleciał.

Afro z długich lub krótkich kosmyków

Kręcone włosy świetnie nadają się do zrobienia afro. Ta ciekawa fryzura idealnie sprawdzi się na szaloną imprezę oraz na co dzień. Afro można zrobić samodzielnie, z długich lub krótkich włosów, które należy mocno skręcić.

Kręcony lub falowany bob

Bob jest fryzurą odpowiednią dla każdego rodzaju włosów, także falowanych i kręconych. Cięcie jest asymetryczne i eleganckie, ale warto wykonać je w profesjonalnym salonie fryzjerskim. Kosmyki ścina się tak, by od strony twarzy były nieco dłuższe, niż z tyłu głowy lub na odwrót. Włosy mogą być pocieniowane, krótkie, długie, do ramion, z grzywką albo bez. Fryzjer powinien dobrać rodzaj boba do kształtu twarzy, rodzaju loków oraz struktury kosmyków. Taka fryzura w wersji kręconej lub falowanej nada włosom objętości.

Zasady pielęgnacji kręconych włosów

Posiadaczki loków zazwyczaj mają delikatne włosy, które nietrudno uszkodzić. Pielęgnacja kręconych kosmyków obejmuje:

czesanie ich grzebieniem (najlepiej drewnianym) z szeroko rozstawionymi ząbkami - w ten sposób można uniknąć wyrywania i łamania włosów;

nawilżanie loków odżywkami i olejkami (po każdym umyciu), używanie delikatnych kremów do stylizacji, podkreślających loki, pianek do stylizacji, delikatnych lakierów do włosów i maseczek ziołowych (raz w miesiącu);

mycie głowy delikatnymi szamponami bez silikonów (na przykład produktami ziołowymi albo przeznaczonymi dla dzieci), gdyż te nie obciążają kosmyków;

rozczesywanie włosów, gdy są jeszcze wilgotne, co powstrzyma ich plątanie;

związywanie kosmyków gumkami materiałowymi lub specjalnymi klamrami – dzięki temu można uniknąć splątania loków;

suszenie włosów zimnym nawiewem za pomocą suszarki z dyfuzorem.