Siła włosów tkwi nie tylko w regularnych wizytach u fryzjera, ale także w małych krokach, które składają się na spektakularne efekty. Bo, jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach! To właśnie codzienny rytuał pielęgnacyjny ma największy wpływ na ich kondycję. Włosy jak z wybiegu w warunkach domowych? To możliwe!

Rytuał pielęgnacyjny Syoss: sposób na zdrowe i piękne włosy

Syoss to marka, która gwarantuje profesjonalną pielęgnację włosów, bez wychodzenia z domu. Innowacyjne formuły, najnowsze trendy, zaawansowane technologie i naturalne składniki inspirowane Japonią – to właśnie niezawodne sposoby ekspertów Syoss, aby twoja fryzura błyszczała każdego dnia (niczym w blasku fleszy podczas wydarzenia Party Fashion Night, którego marka jest partnerem).

Stylizacje z wybiegów to oczywiście fryzury osadzające się w trendach, ale... jaki jest ich sekret? Aby włosy pięknie wyglądały, należy je przede wszystkim odpowiednio przygotować i prawidłowo pielęgnować każdego dnia.

Korzystanie z pełnego rytuału pielęgnacyjnego zagwarantuje pasmom maksymalną regenerację, zdrowy wygląd oraz oszałamiający blask.

Zaufaj mocy keratyny

Linia Keratin, jak sama nazwa wskazuje, oparta jest na keratynie, czyli podstawowym budulcu włosa. Produkty te uzupełniają ubytki w jego strukturze, zapewniając głęboką regenerację. Brzmi jak coś dla każdej z nas!

Rytuał pielęgnacyjny Syoss Keratin

KROK 1 – Oczyszczanie

Pielęgnacja powinna rozpocząć się od dokładnego oczyszczania skóry głowy. Szampon Syoss Keratin pokochają przede wszystkim (choć nie tylko!) posiadaczki włosów suchych, które mają tendencję do łamania.

KROK 2 – Kondycjonowanie

Odżywki to produkty do codziennego odżywiania i regeneracji włosów. Ułatwiają rozczesywanie i zapobiegają łamaniu się włosów. Intensywne odżywki Syoss to silnie skoncentrowana formuła, która pozostawia włosy do 20 razy mocniejsze. Działają natychmiast po nałożeniu.

KROK 3 – Regeneracja

Maskę Keratin można stosować na 4 różne sposoby. Stosuj ją przed myciem, jako tradycyjną odżywkę, maskę lub jako kurację na noc. Aplikuj 2-3 razy w tygodniu dla najlepszych rezultatów.

KROK 4 – Termoochrona

Termoochrona to obowiązkowy krok przed stylizacją (o którym tak często zapominamy!). Spray Keratin Heat ma wzmocnioną formułę – 2 x więcej keratyny. Zapobiega puszeniu się włosów, a dodatkowo niesamowicie utrwala fryzurę.

KROK 5 – Stylizacja

Stwórz wymarzoną fryzurę inspirowaną najnowszymi trendami prosto z wybiegów! Dodatkowa objętość? Ultramocne utrwalenie i połysk? Dzięki kosmetykom do stylizacji Syoss, fryzura każdego dnia będzie wyglądała tak, jak po wyjściu z salonu. I nie potrzebujesz zaawansowanych umiejętności fryzjerskich, odpowiednie kosmetyki to podstawa!

Tych kilka prostych kroków sprawi, że olśnisz wymarzoną fryzurą, a twoje włosy będą w idealnej kondycji. Rytuał pielęgnacyjny Syoss Keratin to sprawdzony sposób ekspertów (Piotr Sierpiński go uwielbia!), aby uzyskać genialny efekt w domowym zaciszu.

