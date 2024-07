Mamy zwiastun odcinka "Policjantek i policjantów" z Kasią Cichopek! Katarzyna Cichopek z pewnością wie niejedno o metodach paparazzich, ale z taką intrygą nie miała dotąd do czynienia – sprowokowanie wypadku, złamana noga i zdjęcia z ukrycia, które natychmiast pojawiają się w sieci wraz z insynuacjami mającymi skompromitować ofiarę. Wszystko to na szczęście wydarzyło się tylko w jednym z odcinków przebojowego serialu Czwórki „Policjantki i Policjanci”, w którym Kasia Cichopek zagrała aktorkę nękaną przez paparazzich.

Reklama

Podczas realizacji odcinka Kasia Cichopek spędziła na planie we Wrocławiu jeden dzień. Nagrania przebiegały bardzo sprawnie, a aktorka z uznaniem mówiła o doskonałym przygotowaniu i profesjonalizmie całej ekipy. Uznanie było wzajemne. Na filmie z planu widzimy między innymi nie zakładane w pierwotnej wersji ujęcie na schodach - scenę można było nakręcić tak, by nie trzeba było odegrać samego poślizgnięcia się i upadku, co zawsze wiąże się z ryzykiem urazów. Aktorka chciała jednak by scena wypadła realistycznie i nie wahała się przed paroma dublami, w których o poobijanie się o schody było nietrudno.

Całą historię będzie można zobaczyć w środę, 27 kwietnia, o godz. 19.

Zobacz: Kasia Cichopek pokazała córeczkę! To blond aniołek! Zobaczcie ich zdjęcia z wakacji

Zobacz także

Kasia Cichopek w Policjantkach i policjantach

Reklama

Będziecie oglądać?