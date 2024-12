Ich związek rozpoczął się w cieniu ogromnej burzy, zatem trudno się dziwić, że dziś Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski starają się jak mogą, by nie wzbudzać wokół siebie negatywnych emocji. Unikają również wypowiadania się na tematy kontrowersyjne czy rodzące skrajne emocje, nawet, gdy dotyczą ich samych. Teraz zakochani podzielili się z odbiorcami nagraniem w klimacie świątecznym, choć jak się okazało, pewna rzecz mocno ich poróżniła.

Zaskoczyło mnie spięcie między Kasią Cichopek i Maćkiem Kurzajewskim

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą jedną z popularniejszych par w rodzimym show-biznesie. Przez prawie 20 lat aktorka była związana z tancerzem, Marcinem Hakielem, z którym doczekała się dwójki dzieci, ale kilka lat temu ich małżeństwo rozpadło się w cieniu afery. Każde z nich poszło w swoją stronę, a co ciekawe, na początku grudnia Marcin znów został ojcem!

Gwiazda "M jak miłość" z kolei związała się z kolegą z TVP, którym z początku prowadziła program "Pytanie na śniadanie". Na początku 2024 roku jednak zostali zwolnieni, ale szybko otrzymali posadę u konkurencji i ponownie zostali gospodarzami formatu śniadaniowego - "Halo tu Polsat". Poza tym Kasia i Maciej w najlepsze rozwijają swój związek, czym dość oszczędnie się dzielą. Oboje bardzo unikają afer, a zamian serwują swoim odbiorcom urocze, pełne sielanki zdjęcia i nagrania. Teraz podzielili się kolejnym filmikiem, w którym niespodziewanie doszło między nimi do spięcia.

Maciej Kurzajewski, Katarzyna Cichopek Artur Zawadzki/REPORTER

Kasia i Maciej ewidentnie poczuli już klimat zbliżających się świat i od kilku dni dzielą się z fanami, a to przepisem na zimową herbatę, a to petentem na dekoracje. Tym razem przyszykowali dla internautów listę świątecznych filmów dostępnych w sieci, ale jak się okazało - Cichopek przygotowała swoją, a Kurzajewski swoją. Nagle zaczęli wymieniać tytuły... z coraz bardziej bojowym nastawieniem, próbując przebić bożonarodzeniowy film drugiej połówki. W końcu prezenter najwyraźniej doszedł do wniosku, że nie będą się w stanie dogadać w kwestii tego, co oglądać w chłodny wieczór i stwierdził:

Czyli jednak dwa telewizory będą potrzebne na święta

Odbiorcy z kolei ocenili, która lista bardziej przypadła im do gustu. Komentarzy nie pozostawiły wątpliwości, że choć co poniektórzy chcieli docenić obie strony, większość wybrała propozycje Maćka Kurzajewskiego.

Kocham Kasie, ale propozycja Maćka jednak wygrywa

Dla mnie Pan Maciek wygrywa

Team Maciek

Zasiadam z Maćkiem przed tv

Ciekawe, czy i Kasia Cichopek da się przekonać i jednak zasiądzie z ukochanym na kanapie, by obejrzeć z nim jeden z zaproponowanych przez niego filmów. Pozostaje jeszcze pytanie, czym para zaskoczy nas w kolejnym filmiku i czy aby nie doprowadzi to między nimi do poważniejszego spięcia.

