Mamy zwiastun kolejnego odcinka serialu "Przyjaciółki". Co się wydarzy? Robert po raz pierwszy bierze na ręce swoją córkę, Marysię. Anka, Zuza i Patrycja już nie mogą się doczekać powrotu Ingi. Marysia już niedługo pozna ciotki! Tymczasem Patrycja wyznaje Ance, że cały czas myśli o Wiktorze. Zauroczony Patrycją Wiktor zaprasza ją na kolację. Czyżby między Patrycją a Wiktorem zaiskrzyło? Co jeszcze wydarzy się ósmym odcinku dziewiątej serii "Przyjaciółek"? Zobaczcie zwiastun!

Streszczenie nowego odcinka "Przyjaciółek"

Robert (Krzysztof Wieszczek) przyjeżdża do Ingi (Małgorzata Socha). Po bohaterskiej akcji - zawiezienie Ingi do szpitala - mężczyzna zaczyna przekonywać się do Andrzeja (Adam Adamonis). Anka (Magdalena Stużyńska - Brauer) odwiedza Julkę (Nicole Bogdanowicz) i Czarka (Kamila Kula) w ich nowym mieszkaniu. Lokum jest obskurne. Patrycja (Joanna Liszowska) umawia się z Wiktorem (Paweł Deląg) w greckiej restauracji. Wspólna kolacja i alkohol zbliżają ich do siebie. Zuza (Anita Sokołowska) odzyskuje swoje stare stanowisko w banku. Paweł (Bartek Kasprzykowski) zacieśnia swoje relacje z Zosią (Malwina Dubowska). Anka wie, że dziewczyna nie jest niczemu winna, ale boli ją zachowanie Pawła.

Ósmy odcinek dziewiątej serii "Przyjaciółek" w czwartek - 20 kwietnia, o godzinie 21:10 w Polsacie.

