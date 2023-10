Paulina Krupińska od lat spełnia się w roli mamy. Choć prowadząca "Dzień Dobry TVN" cieszy się dużym zainteresowaniem, to chroni prywatność i zazwyczaj nie publikuje ujęć pokazujących jej dzieci. Teraz zrobiła wyjątek. Jej córeczka wzbudziła zachwyt wśród fanów.

Po raz pierwszy Paulina Krupińska została mamą w 2015 roku, kiedy na świat przyszła córka Antonina. Dwa lata później z kolei urodziła syna, Jędrzeja. Wiadomo, że od tamtej pory dzieci są jej oczkiem w głowie i chce poświęcać im każdą wolną chwilę, mimo tego, że dzieli życie między Warszawę, a Podhale. Paulina Krupińska jednak rzadko pokazuje córkę i syna w mediach społecznościowych.

- Czasem wrzucę zdjęcie bokiem i już słyszę komentarze: "O, nos po tatusiu, wielki, góralski, okropny. O, oczka jakieś dziwne". Jak człowiek czyta takie komentarze, nie pokazując twarzy dzieci, to co będzie, jak te dzieci będą pokazywane w całości? Ja wtedy wystawiam te dzieci na opinię innych ludzi i nie chcę, żeby one zderzały się z takimi słowami - mówiła Paulina Krupińska w rozmowie z "Pudelkiem".