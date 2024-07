1 z 17

Przyjaciółki 9. Odcinek 7.

Przyjaciółki 9. sezon, odcinek 7. Co się wydarzy? Atmosfera w domu Strzeleckich jest coraz bardziej napięta. Paweł (Bartek Kasprzykowski) i Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) unikają rozmowy na temat Zosi (Malwina Dubowska). Julka (Nicole Bogdanowicz) jako jedyna głośno mówi o tym, co się dzieje. Chce wiedzieć, jak teraz będzie wyglądać ich życie. Kłótnia w domu Strzeleckich prowadzi do rękoczynów. Paweł uderza Julkę w twarz. Z rodzeństwa tylko ona nie może zaakceptować obecności Zosi w domu i podejmuje decyzję o wyprowadzce. Zmusza do niej też Czarka. Anka czuje, że jej rodzina się rozsypuje.

Zobacz też: Inga rodzi przed terminem! Co jeszcze w 7. odcinku "Przyjaciółek"? ZWIASTUN

Inga (Małgorzata Socha) dzwoni do Roberta (Krzysztof Wieszczek). Niestety, Robert zajęty pracą, opieką nad siostrzeńcami, nie ma chwilowo dla niej czasu. Inga chcąc trochę podręczyć Roberta nie reaguje na jego telefony. Mężczyzna odchodzi od zmysłów. Kiedy w końcu Inga daje znak życia, ma dla niego niesamowitą niespodziankę - przedstawia mu śliczną córeczkę, Marysię!

Siódmy odcinek "Przyjaciółek" w czwartek o 21:30 w Polsacie. Zobacz fotogalerię!

Polecamy: Naturalny poród polega na wykorzystaniu sił natury do wydania dziecka na świat