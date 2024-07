"Przyjaciółki": Mamy zwiastun 6. odcinka serialu! Co się wydarzy? Anka (Magdalena Stużyńska - Brauer) szykuje się ponownego ślubu z Pawłem (Bartek Kasprzykowski). Tymczasem na progu ich domu staje dziewczyna, która twierdzi, że nazywa się Zośka Strzelecka (Malwina Dubowska) i jest córką Pawła!

Reklama

Przyjaciółki: Co dalej ze ślubem Anki i Pawła?

Ta informacja wstrząsnęła Anką. Pojawienie się Zośki wywołuje kłótnię pomiędzy Pawłem i Anką. Choć to historia z początku ich znajomości, to może sporo namieszać w obecnych relacjach Anki i Pawła. Jak ma dalej wierzyć Pawłowi, skoro on oszukiwał ją całe życie! Czy Paweł powinien się martwić?

Zobacz: Przyjaźń po rozstaniu: czy jest możliwa?

Zobacz także

Szósty odcinek dziewiątej serii "Przyjaciółek" w czwartek - 6 kwietnia, o godzinie 21:10 w Polsacie.

Zobacz także: Zuza i Jerzy spędzą namiętne chwile w hotelu! Zobaczcie gorące ZDJĘCIA z serialu "Przyjaciółki"!