Za Martą Paszkin z „Rolnik szuka żony” najdłuższa ciąża w życiu. Uczestniczka matrymonialnego show i jej ukochany jesienią ubiegłego roku ujawnili, że spodziewają się dziecka. Warto przypomnieć, że to druga pociecha pary. Pod koniec lutego na świat przyszła ich córeczka. W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze kadry z porodówki. Poznaliśmy już imię dziewczynki. Wyjaśniamy jego znaczenie.

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny pokazali córkę i zdradzili jej imię

W środę, 21 lutego dowiedzieliśmy się, że Marta Paszkin z „Rolnik szuka żony” urodziła. Na świat przyszło drugie dziecko i rodzina zaczęła świętować wielki moment, choć nie obyło się bez nerwów. Uczestniczka matrymonialnego show TVP trochę poczekała na poród, do którego doszło po terminie.

Świeżo upieczona mama i Paweł Bodzianny opublikowali już w mediach społecznościowych zdjęcia z porodówki z nowo narodzoną pociechą. Ulubieńcy widzów zdecydowali, że nie będą czekali z ujawnieniem imienia maleństwa. Do ich rodziny dołączyła Gracja. Co oznacza jej imię?

Pochodzące z łaciny słowo „gratia” oznacza „łaskę” i „wdzięk”. Znane z mitologii rzymskiej trzy Gracje (Aglaja, Eufrozyna, Talia), córki Zeusa to boginie piękna, radości i wdzięku. Kilka kobiet o tym imieniu zrobiło świetną karierę i przeszło do historii. Mowa m.in. o Grace Kelly, amerykańskiej aktorce, która w 1956 roku została księżną Monako, poślubiając księcia Rainiera III. Inna gwiazda to oczywiście Grace Jones – jamajskia wokalistka i supermodelka, ikona w latach 70. i 80.

Z pewnością jeszcze za wcześnie, by mówić o tym, jaką ścieżkę zawodową wybierze nowo urodzona córka Marty Paszkin i Pawła Bodziannego. Możemy się domyślać, że rodzice wybierali imię dziewczynce z uważnością i nie jest to efekt przypadku, ponieważ luty to szczęśliwy miesiąc każdej Gracji.

Gratulujemy uczestnikom „Rolnik szuka żony” i razem z fanami czekamy na kolejne sesje w powiększonym gronie rodzinnym.

