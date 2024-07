2 z 7

Piotrek (Marcin Mroczek) wpadnie za to w miłosne kłopoty. W pracy Zduński wyzna Oldze (Katarzyna Grabowska), że planuje „nieoficjalną, szaloną randkę”... A dziewczyna źle zrozumie jego słowa... i uzna to za zaproszenie! Nastolatka od razu zacznie szykować się na wieczór i zapowie nawet ojcu (Wojciech Wysocki), że nie wróci na noc do domu.