Gwiazdy serialu Pierwsza Miłość są takie jak my. Co robią w wolnym czasie? Na przykład Aneta Zając razem z przyjaciółką z serialu Urszulą Dębską postanowiły sobie urządzić babski wieczór i zadbać o cerę. Zrobiły sobie upiększające maseczki na twarz. Trochę śmieszno trochę straszno, ale generalnie dziewczyny mają dystans do siebie, że wrzuciły takie foto:

Za to Mateusz Banasiuk z Miśkiem Koterskim nie próżnują i ćwiczą na siłowni, a potem pójdą coś zjeść coś dla prawdziwych mężczyzn. Jak napisał Koterski:

Najpier Pompa !!! Potem Stejki !!!! - czytamy na jego Instagramie.

Ale na zdjęciu obu panów jest co podziwiać. Ładnie wypracowane mięśnie klatkowe :)

A Klaudia Hajejcio? Jest nad morzem i zrobiła sobie piękny spacer, a nawet zakochała się w nadmorskim krajobrazie zimą.

A Wy jak spędzacie wolny czas?

