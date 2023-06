Roksana Węgiel pochwaliła się nowym zdjęciem z Kevinem. Tak spędzają wolny czas!

Roksana Węgiel odpoczywa na wakacjach. Nastoletnia gwiazda opublikowała zdjęcie z gorącej Turcji, na którym zachwyciła fanów swoją sylwetką. Nie jest tajemnicą, że Roksana Węgiel ćwiczy pod okiem trenera gwiazd. Co za forma moi mili Państwo - napisał Tadeusz Gauer, pod okiem którego, ćwiczy na siłowni. Musicie zobaczyć te fotę. Roksana Węgiel pozuje w bikini na wakacjach W związku z tym, że Roksana Węgiel uczy się zgodnie z indywidualnym tokiem nauczenia, może sobie pozwolić na wakacje za granicą podczas roku szkolnego. Popularna nastolatka intensywnie koncertuje. Przerwę w pracy wykorzystała na odpoczynek za granicą. Pochwaliła się zdjęciem ze słonecznej Turcji, a w sieci zawrzało! Wszystko z powodu foty 17-letniej Roksany Węgiel w stroju kąpielowym. Formą Roksany Węgiel był zachwycony sam trener gwiazd, który prowadzi jej treningi: Po treningach u nożownika - odpisała z przekąsem Roksana Węgiel, na jego komplement na temat formy. Zobacz także: Roksana Węgiel w "Dzień Dobry TVN". Tuż przed występem zdradziła swój sekret: "Jak to powiem, to mnie zabijecie..." Wysportowaną sylwetką Roksany Węgiel dumny był nie tylko Tadeusz Gauer, który pracuje z nią na siłowni, ale również jej fani: - Fitnessówa!!!!!!!!!👏👏👏 - napisał Tadeusz Gauer - Boże ale cudowna - Ślicznie wyglądasz udanych wakacji 🏖️🏖️🏖️ - Roxie jak to jest być taka idealna ❤️? - Oh, pamiętam jak byłaś taka malutka i tylko śpiewałaś - Jaka dorosła❤️👏😮🔥 Zobacz także: Roksana Węgiel pokazała zdjęcie z chłopakiem. Tak świętowała zakończenie wakacji Roksana Węgiel dorasta na oczach internautów odkąd jako 12-latka wygrała "The Voice Kids". Nie raz musiała mierzyć się z komentarzami, że jest zbyt...