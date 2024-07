Roksana Węgiel ma za sobą naprawdę intensywny czas - ostatnie miesiące spędzała nie tylko na rozwoju swojej muzycznej kariery, ale także przygotowywała się do kolejnych odcinków "Tańca z gwiazdami". 19-letnia piosenkarka dotarła aż do finału programu, w którym zajęła drugie miejsce.

Teraz w końcu nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. Roxie razem ze swoim ukochanym Kevinem postanowiła wybrać się w romantyczną podróż do Pragi. Kadry z wyjazdu już pojawiły się na Instagramie wokalistki.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej na romantycznym wyjeździe

Ostatnio o Roksanie Węgiel jest naprawdę głośno, a to wszystko za sprawą jej udziału w "Tańcu z gwiazdami". Każdy występ młodej artystki rozgrzewał fanów oraz jury do czerwoności, dlatego nic dziwnego, że 19-letniej piosenkarce udało się dojść aż do finału tanecznego show. Przez okres występów Roxie w "Tańcu z gwiazdami" na jej instagramowym profilu pojawiały się treści związane głównie z programem, ale teraz w końcu wokalistka postanowiła podzielić się z fanami uroczymi kadrami z ukochanym.

Instagram/Roksana Węgiel

Jak się okazało, Roksana Węgiel i Kevin Mglej postanowili wybrać się w podróż do Pragi. Zakochani zwiedzają piękną stolicę Czech i spędzają ze sobą romantyczne chwile. Roxie postanowiła pokazać kilka fotek na tle praskich widoków, a także po dłuższej przerwie w końcu pochwaliła się romantycznym zdjęciem z ukochanym.

Instagram/Roksana Węgiel

Pod nowym postem Roksany Węgiel na Instagramie szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Nie zabrakło komplementów, życzeń udanego wypoczynku, a także zachwytów nad urodą młodej gwiazdy.

Słodziaki z Was, odpoczywajcie, Roxie ślicznie wyglądasz

Wypoczywajcie kochani

Jaka śliczna - piszą zachwyceni fani

Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć Roxie i Kevinowi udanego wyjazdu!

Instagram/Roksana Węgiel