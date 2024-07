1 z 19

Witold Pyrkosz nie żyje. Popularny aktor w Wigilię ubiegłego roku skończył 90 lat, a ekipa „M jak Miłość” wyprawiła mu huczne urodziny. To był naprawdę piękny dzień... Nikt się nie spodziewał, że już 4 miesiące póżniej będziemy musieli pożegnać serialowego Lucjana Mostowiaka.... (Zobacz: Z OSTATNIEJ CHWILI: Witold Pyrkosz nie żyje. Miał 90 lat)

Serialowy Lucjan Mostowiak świętował urodziny na planie. Wraz z nim m.in. Teresa Lipowska, Marcin Mroczek, Ilona Łepkowska, Robert Moskwa i wielu innych...

Jak wyglądał ten piękny dzień 90. urodzin?

Kwiaty, żarty, życzenia od kolegów – ten dzień należał tylko do jubilata! Do Orzeszyna – gdzie mieści się produkcja serialu – pan Witold przyjechał jak na gwiazdę przystało: w białej limuzynie. Na planie dostał symboliczny prezent: kosz wypełniony smakołykami... w którym przyjaciele ukryli pudełko szachów i domową nalewkę - prawdziwy „znak rozpoznawczy” Lucjana Mostowiaka. A do tego cała produkcja gromkim głosem zaśpiewała „dwieście lat” - uznając, że sto to dla jubilata zbyt mało! Był tort, zabawa, chwile wzruszenia – i wspomnienia z ostatnich 17 lat, które aktor spędził na planie serialu…

Ciekawostką jest, że Witold Pyrkosz urodził się w Wigilię 1926 roku w Krasnymstawie, ale oficjalnie w dokumentach jako datę urodzin ma wpisany 1 stycznia 1927 roku - bo tak zdecydowała jego babcia Bronisława. Seniorka miała nadzieję, że dzięki temu wnuk o rok później pójdzie do wojska. A do tego zmieniła także miejsce jego urodzin na Lwów – gdzie sama mieszkała - bo chciała, by junior pochodził z miasta, a nie z prowincji. Przez to małe „oszustwo” Witold Pyrkosz poszedł o rok później na emeryturę. Rodzinną tajemnicę zdradził światu dopiero w książce „Podwójnie urodzony”...

Miliony fanów, liczne nagrody – w tym Telekamera, Super Wiktor oraz Złoty Medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" – Witold Pyrkosz to jednym z najwybitniejszych artystów w kraju. Co oznacza dla niego bycie aktorem?

- Aktor nie może stać grzecznie w tłumie. Jak wnosi na scenę halabardę, to powinien się przez nią wywrócić i do tego złamać komuś rękę - wtedy dopiero widać, że to aktor! - rzucał z uśmiechem jubilat.

Szkoda, że już nigdy więcej nie usłyszymy takich słów z ust Witolda Pyrkosza...

W galerii ZOBACZYCIE NAJPIĘKNIEJSZE ZDJĘCIA WITOLDA PYRKOSZA Z JEGO 90. URODZIN!

Zobacz także: Jak rozpoczną 2017 rok bohaterowie „M jak Miłość”? FOTOSTORY