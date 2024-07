Jacek (Jan Wieczorkowski) wykorzystuje każdą okazję, by spotkać się z Asią (Barbara Kurdej-Szatan)… Ale wciąż ukrywa, jak bardzo mu na Tarnowskiej zależy. Jak długo zdoła okłamywać przyjaciół - i samego siebie?

Po powrocie z kolejnej podróży – do Austrii - biznesmen umawia się z Agnieszką (Magdalena Walach)… I w końcu wyznaje:

A Olszewska szybko domyśla się, że jego „kryzys” ma damskie imię.

Tymczasem Tomek (Andrzej Młynarczyk), gdy odkrywa, jak blisko Jacek ”zaprzyjaźnił się” z jego narzeczoną, od razu się niepokoi… I w końcu postanawia otwarcie z kolegą porozmawiać.

- Dowiedziałem się, że znowu byłeś w Salzburgu... u Joasi. - No, tak… Wiesz, w jakim stanie jest ojciec Joasi. Lekarze nie dają mu praktycznie żadnych szans… - I dlatego do niej pojechałeś?

Jacek próbuje się tłumaczyć:

Chodakowski wyczuwa jednak, że przyjaciel nie jest z nim szczery.

- Na pewno tylko o to chodzi? - Stary, co to za pytanie? - Odpowiedz…

Tymczasem Jacek (Jan Wieczorkowski)... wyzna Asi (Barbara Kurdej-Szatan) miłość! Kilka godzin później biznesmen romantyczne słowa jednak odwoła.

- Nie wiem, co mnie wczoraj naszło... Po prostu o jeden drink za daleko! Jakichś głupot ci nagadałem… Nasłuchałaś się, co?

- No właśnie tak sobie pomyślałam, że lekko przesadziłeś z tą margaritą…

- Zdecydowanie! Zapomnij o tym, co mówiłem!