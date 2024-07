Wiem, że od wielu lat dostawała Pani propozycje wydania takiej książki. Co sprawiło, że zdecydowała się Pani na ten krok dopiero teraz?

- Od wielu lat różni dziennikarze proponowali mi pomoc przy napisaniu książki biograficznej. Moje życie nie jest pełne fajerwerków, nie mogę szczycić się skandalami, wielką ilością kochanków i amantów; wydawało mi się, że nie ma o czym pisać, więc za każdym razem odmawiałam. Ale w zeszłym roku zostałam w bardzo piękny sposób sprowokowana. Dostałam list z wydawnictwa zainteresowanego współpraca ze mną, wahałam się, ale zadzwoniła pani dyrektor i poprosiła, żebym się zastanowiła. Mówiła, że to mój podwójny jubileusz, górna granica popularności i zdała mi pytanie: jeśli nie teraz, to kiedy? Porozmawiałam ze znajomymi i przyjaciółmi - każdy powiedział, żebym absolutnie podjęła się tego wyzwania. Zaproponowano mi, by to był album ze zdjęciami, do których będę nawiązywać. Na to mnie złapali. Wpadłam na pomysł, żeby w pracy nad książką pomogła mi Ilona Łepkowska. Zadzwoniłam do niej, powiedziała, że jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiła i że spróbujemy. Zaczęłyśmy się spotykać, rozmawiałyśmy tematycznie; w książce są rozdziały między innymi o mojej matce, mężu, synu, rodzinie, teatrze, wierszach, kabarecie Dudek, działalności charytatywnej. Poświęciłyśmy na to wiele godzin, a potem Ilona w przepiękny sposób podzieliła nasze rozmowy na pytania i odpowiedzi. Taka formuła książki sprawia, że gdy się ją czyta, człowiek się nie nudzi, o czym mówiło mi wielu czytelników.

To był ciężki poród, ale jestem bardzo zadowolona z efektów (śmiech). Wydawnictwo reagowało na moje wszystkie sugestie, na każdym etapie szli mi na rękę, co – jak wiem z rozmów ze znajomymi aktorami – nie jest normą.