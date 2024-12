Polski serial na liście najlepszych produkcji 2024 według „New York Timesa”. To hit Netfliksa

Serial „Matki pingwinów” stał się jedną z najgłośniejszych polskich Netfliksa. Wyjątkowe wyróżnienie przez „The New York Times” jako jedna z najlepszych produkcji 2024 roku to wielki sukces zarówno dla twórców, jak i całej branży filmowej w Polsce. Lista „The New York Timesa” jest uznawana za jeden z najbardziej prestiżowych rankingów w świecie popkultury, co czyni to osiągnięcie jeszcze bardziej imponującym. Serial pojawił się na Netfliksie 13 listopada.

Reklama

„Matki pingwinów” wyróżnione przez „The New York Times”

„Matki Pingwinów” opowiada o skomplikowanych relacjach rodzinnych i społeczeństwie pełnym wyzwań. Produkcja wyróżnia się głębokim spojrzeniem na codzienne problemy współczesnych kobiet, łącząc dramatyczne wątki z subtelnym humorem. Serial porusza również kwestie społeczne i emocjonalne, które trafiają do szerokiego grona odbiorców.

Krytycy docenili „Matki Pingwinów” za oryginalność, precyzję w budowaniu postaci oraz autentyczność emocji. Widzowie chwalą serial za wciągającą fabułę i możliwość identyfikacji z bohaterami. Wyróżnienie przez „The New York Times” to dowód na międzynarodowy potencjał polskich produkcji i ich zdolność do rywalizacji z najlepszymi serialami na świecie.

Główną bohaterką „Matek pingwinów” jest Kama, zawodniczka MMA, która pnie się w rankingu, a jej kariera nabiera tempa. Kobieta samotnie wychowuje siedmioletniego syna Jasia. W momencie, w którym dowiaduje się, że jej dziecko jest w spektrum autyzmu, musi przewartościować swoje życie. Początkowo nie może pogodzić się z diagnozą. Z czasem jednak przenosi chłopca do innej szkoły, gdzie Jaś wreszcie znajduje przyjaciół i czuje się akceptowany.

Za sukces serialu odpowiadają Klacha Kochańska, Dorota Trzaska, Jagoda Szelc i Nina Lewandowska, o której zrobiło się głośno po produkcji „Absolutni debiutanci”. Strzałem w dziesiątkę okazała się również obsada z Barbarą Wypych, Magdaleną Rożczką i Maszą Wągrocką. Ostatnia z wymienionych pań stała się prawdziwym objawieniem i z pewnością niedługo zobaczymy ją w kolejnych głośnych tytułach.

Przypominamy, że niedawno pisaliśmy o wielkim sukcesie „Matek pingwinów” na Netfliksie.

Reklama

Zobacz także: Po tym filmie wszyscy się pokłócicie. Oscarowy hit już do obejrzenia w domu

NETFLIX/Piotr Litwic