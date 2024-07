1 z 8

Mikołaj Krawczyk w serialu "Strażacy"! I to chyba mało kto widziałby go w roli delikatnego, zakochanego i trochę ciapowatego skrzypka! A właśnie w serialu Mikołaj Krawczyk wcieli się w Ksawerego, który od dawna jest zakochany w Kamili (Weronika Rosati). Jego zdaniem powinna porzucić strażaka i związać się z nim, wyjechać do Szwecji i żyć długo i szczęśliwie. Co na to Kamila i co na to Wojnar (Maciej Zakościelny), który widzi co się dzieje. Skrzypek zrobi wszystko by odbić Adamowi Kamilę...

A to wszystko w 19. odcinku serialu "Strażacy" o 20.25, którego emisja zaplanowana jest na 30 kwietnia. Jak to wszystko się rozegra zapraszamy na nasze serialowe fotostory.

Zobacz także: Strażacy: Czy Krzysiek rozbije związek Kamili i Adama? FOTOSTORY