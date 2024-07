Podczas romantycznej kolacji, którą sam przygotował, Adam próbuje przeprosić i przekonać Kamilę do syna.

– Wiem, że skomplikowałem nam życie - mówi Adam. - I że stawiam cię w trudnej sytuacji.

– Jeśli Krzysiek jest chociaż trochę do ciebie podobny, to chyba się jakoś dogadamy... – odpowiada Kamila. I ma do niego tylko jedną prośbę: – Bądź ze mną szczery. W sprawach dotyczących Krzyśka czy Magdy… I w innych. Rozmawiaj ze mną, dobrze?