Ten serial to nowy faworyt fanów skandynawskich kryminałów. Mroczniejszy niż „Upadek”

Serial „Marcella” dostępny na Netflix to fascynująca opowieść o detektyw, która wraca do pracy, by rozwikłać sprawę brutalnych morderstw. Poznaj fabułę, obsadę oraz najważniejsze informacje o trzech sezonach tego mrocznego thrillera. Choć to brytyjska produkcja, ma wszelkie cechy nordyckiego noir i spełnia wymagania najwytrawniejszych fanów skandynawskich kryminałów.