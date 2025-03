Jeśli jesteście miłośnikami kryminalnych seriali i wydaje wam się, że obejrzeliście już wszystko, mamy dla was nieoczywistą propozycję. „Las” to francuska produkcja, która poziomem dorównuje owianym sławą skandynawskim kryminałom. Wydany w 2017 roku tytuł porównuje się z takimi seriami jak „Dark”, „Broadchurch” czy „Trapped”. Za niezwykłą atmosferę odpowiada nie tylko historia zaginięcia nastolatki, ale również tytułowy las, który skrywa mnóstwo mrocznych tajemnic.

O czym jest serial „Las”

Francuski serial „Las” (La Forêt, 2017) to mroczny thriller kryminalny, który zyskał uznanie fanów gatunku na całym świecie. Akcja rozgrywa się w małej miejscowości Montfaucon, położonej w pobliżu tajemniczego, gęstego lasu. Gdy szesnastoletnia Jennifer Lenoir znika bez śladu, lokalna policja rozpoczyna śledztwo. W sprawę angażuje się także nauczycielka dziewczyny, Eve Mendel, kobieta o niejasnej przeszłości, która sama jako dziecko została znaleziona w lesie, nie pamiętając nic ze swojego wcześniejszego życia.

Wraz z postępem śledztwa na jaw wychodzą szokujące sekrety mieszkańców Montfaucon. Zniknięcie Jennifer okazuje się być częścią większej, mrocznej tajemnicy, która sięga wiele lat wstecz. Czy policja zdąży rozwikłać zagadkę, zanim będzie za późno?

Obsada serialu „Las”

Serial „Las” wyróżnia się znakomitą obsadą, której aktorzy świetnie oddają emocje i napięcie towarzyszące dramatycznym wydarzeniom.

Samuel Labarthe jako Gaspard Decker – nowy komendant policji, który musi zmierzyć się z trudnym śledztwem.

jako – nowy komendant policji, który musi zmierzyć się z trudnym śledztwem. Suzanne Clément jako Eve Mendel – nauczycielka Jennifer, której własna przeszłość jest równie tajemnicza, jak sprawa zaginięcia dziewczyny.

jako – nauczycielka Jennifer, której własna przeszłość jest równie tajemnicza, jak sprawa zaginięcia dziewczyny. Alexia Barlier jako Virginie Musso – lokalna policjantka, której prywatne życie również skrywa sekrety.

jako – lokalna policjantka, której prywatne życie również skrywa sekrety. Frédéric Diefenthal jako Vincent Musso – mąż Virginie, uwikłany w mroczne tajemnice miasta.

Dlaczego warto obejrzeć „Las”

„Las” to serial, który idealnie wpisuje się w estetykę mrocznych europejskich thrillerów. Francuska produkcja umiejętnie buduje napięcie poprzez powolne odkrywanie kolejnych fragmentów tajemnicy, wplatając w fabułę elementy psychologiczne i dramat rodzinny.

Zdjęcia kręcone w malowniczej, ale jednocześnie niepokojącej scenerii lasu sprawiają, że miejsce to staje się niemal osobnym bohaterem historii – pełnym zagadek i niewyjaśnionych zdarzeń. Reżyser Julián Despaux zadbał o to, by atmosfera serialu była gęsta, duszna i pełna niewyjaśnionego napięcia.

Inne seriale podobne do „Lasu”

Jeśli podobał Ci się „Las”, warto sprawdzić inne seriale o podobnym klimacie:

„Broadchurch” (2013-2017, Wielka Brytania) – śledztwo w sprawie śmierci chłopca w małej nadmorskiej miejscowości. „Trapped” (Ófærð, 2015-2019, Islandia) – islandzki thriller o morderstwie w odciętym od świata miasteczku. „Top of the Lake” (2013-2017, Nowa Zelandia) – tajemnicze zaginięcie 12-letniej dziewczynki w odległym rejonie Nowej Zelandii. „La Mante” (2017, Francja) – francuski kryminał o seryjnej morderczyni, która pomaga policji w schwytaniu naśladowcy. „The Killing” (2011-2014, USA/Dania) – skandynawski thriller o zaginięciu nastolatki i ukrytych sekretach jej rodziny.

