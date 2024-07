1 z 20

Przed nami kolejny tydzień z serialem "Pierwsza miłość". Co wydarzy się u bohaterów? Sabina zaprasza Aleksandra na imprezę powitalną do Oli. Anna odwiedza Kaśkę, by omówić szczegóły wynajmu dla Marianny. Co jeszcze w serialu?

Zdjęcia nowych odcinków serialu od 2463 od 2467 w naszej galerii. Emisja od 20 do 24 marca o 18.00 w Polsacie.

Pierwsza Miłość odc. 2463

Marta wciąż udaje, że jest chora. Za namową Krystiana idzie na wizytę do kardiologa.

Ola spotyka się z Kingą, aby omówić szczegóły jej zatrudnienia. Żukowska jednak ma wątpliwości, gdy dowiaduje się o narkotykowej przeszłości dziewczyny.

Sabina zaprasza Aleksandra na imprezę powitalną do Oli. Tymczasem Arturowi nie podobają się ich bliskie relacje.

