Przed nami kolejny tydzień z serialem "Pierwsza miłość". Co wydarzy się u bohaterów? Kaśka proponuje Mariannie, żeby u niego zamieszkała. Kobieta potajemnie wyjeżdża z Wadlewa, pozostawiając Annie list. Co jeszcze w serialu?

Zdjęcia nowych odcinków serialu od 2458 od 2462 w naszej galerii. Emisja od 13 do 17 marca o 18.00 w Polsacie.

Pierwsza Miłość odc. 2458

Paweł z Melką biegną do szpitala, gdzie przewieziono po wypadku Dominikę. Dziewczyna przyznaje się do swoich kłamstw i prosi Pawła o wybaczenie.

Marysia poważnie zastanawia się nad swoim życiem i postanawia coś w nim zmienić.

W Barbarianie pojawia się kolejny kupiec - Cezary. Ku zaskoczeniu pracowników, mężczyzna wie o nich prawie wszystko.

Pierwsza Miłość odc. 2459

Anna próbuje przekonać córkę, aby kontynuowała naukę na studiach we Wrocławiu. Gdy wracają z uczelni, zostają okradzione. Kaśka proponuje Mariannie, żeby u niego zamieszkała.

Na wieść o utracie pracy przez Martę, wszyscy próbują ją pocieszać.

Paweł dziękuje Krystianowi za mądre rady, których mu udzielał. Czy ci dwaj rywale w końcu się zaprzyjaźnią?

Relacje pomiędzy Sabiną i Aleksandrem stają się coraz bliższe.

Pierwsza Miłość odc. 2460

W Wadlewie trwają ostatnie przygotowania do uroczystego otwarcia klubokawiarni. Tymczasem Malwina bojąc się, że świetlica stanie się dla jej sklepu konkurencją, robi wszystko, aby zniechęcić do niej mieszkańców.

Kinga sprzedaje Barbarian Cezaremu. Nowy właściciel przedstawia pracownikom swoje pomysły na rozkręcenie biznesu.

Krystian wierząc, że Marta została zwolniona z pracy, wciąż stara się poprawić jej humor. Tymczasem Melka chce wyznać Krystianowi prawdę o oszustwie jego dziewczyny.

Pierwsza Miłość odc. 2461

Ola wraca do Wrocławia. Zamierza przyjąć się do pracy u Kingi jako instruktorka jogi. Tymczasem Majka zaczyna intensywne ćwiczenia pod okiem Arcziego. Jednocześnie wciąż zastanawia się nad wyborem kierunku studiów. Będąc na uczelni, ma okazję udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży. Krystian idzie do King's fitness prosić o ponowne przyjęcie Marty do pracy. Tam dowiaduje się prawdy o jej zwolnieniu. By się usprawiedliwić, dziewczyna wymyśla kolejne kłamstwa.

Pierwsza Miłość odc. 2462

Marta prosi Kingę, by przyjęła ją z powrotem do pracy. Tymczasem Krystian zaniepokojony chorobą dziewczyny, umawia ją na specjalistyczne badania.

Ola szuka w internecie informacji na temat Aleksandra. Okazuje się, że nie był szczery podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Sabina żąda od niego wyjaśnień.

Marianna potajemnie wyjeżdża z Wadlewa, pozostawiając Annie list.

