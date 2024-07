1 z 5

Do obsady "Pierwszej Miłości" dołączy... Robert Wabich, zwycięzca ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Kogo zagra? Cezarego, nowego właściciela restauracji Barbarian. Nie najlepsza sytuacja finansowa lokalu zmusza Kingę (Aleksandra Zienkiewicz) do jego sprzedaży. Z tej okazji skorzysta Cezary, który za zarobione w Stanach pieniądze kupi restaurację z nadzieją, że będzie to dla niego początek lepszego, szczęśliwego życia. Jak sprawdzi się jako szef? Odpowiedź na kolejnych stronach naszej galerii!

"Pierwsza Miłość" od pon. do pt. w Polsacie o 18.

