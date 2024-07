Mamy zwiastun czwartego odcinka serialu "Niania w wielkim mieście"! Co się wydarzy? Niespodziewanie w Warszawie pojawia się mama Dany, Katarzyna (Dorota Chotecka). Kobieta jest przekonana, że córka pracuje w korporacji, a jej związek z Mariuszem (Mateusz Rzeźniczak) kwitnie i blisko już do wesela. Czy Dana przyzna się matce, czym zajmuje się naprawdę, a Mariusz to już przeszłość? Gościnnie w serialu wystąpią Mateusz Banasiuk i Małgorzata Klara.

Dana (Magdalena Lamparska) spędziła noc z Jackiem (Przemysław Sadowski). Wydaje się, że to początek ich wspólnego życia. Jacek jest gotów powiedzieć Monice (Kamilla Baar - Kochańska) o swoich uczuciach do Dany. Jednak próby przeprowadzenia poważnej rozmowy Jacka z Moniką nie udają się, bo zawsze ktoś im przerywa. Monika jest zbyt zakochana w Jacku, żeby wyczuć cokolwiek między wierszami. Kuba, choć był świadkiem pocałunku Dany i Jacka, zachowuje dyskrecję, choć wiele go to kosztuje. Tymczasem okazuje się, że Lilka (Dagmara Bąk) założyła własną agencję niań i próbuje podbierać Monice klientów. Monika jest zmuszona przeprowadzić z nią poważną rozmowę, by zapobiec nieuczciwej konkurencji. Niespodziewanie w Warszawie pojawia się mama Dany. Kobieta jest przekonana, że córka pracuje w korporacji, a jej związek z Mariuszem kwitnie. Tego dnia w pracy Dana ma zaopiekować się dwuletnią córeczką Mileny (Małgorzata Klara) i Emila (Mateusz Banasiuk). Podczas gdy Emil opiekuje córką, jego żona robi karierę. Milenie zależy, żeby mąż spotkał z kolegami, dlatego wynajmuje opiekunkę. Monika tymczasem odwiedza grób swojego męża. Przemęczenie, stres... Monika traci przytomność i karetka zabiera ją do szpitala.

Czwarty odcinek "Niani w wielkim mieście" we wtorek 28 marca, o godzinie 21:35 w Polsacie.

