Czy Mateusz Rzeźniczak, gwiazdor "Niani w wielkim mieście", jest do wzięcia? Aktor zdradził, czy spotkał już wybrankę serca!

Moje dziewczyny to były wspaniałe osobowości. Każdy związek uczył mnie czegoś nowego. Popełniałem błędy, a potem wyciągałem wnioski. Na razie nie myślę o relacji na całe życie, chociaż kiedyś chciałbym mieć rodzinę. Nie spotkałem kobiety, z którą chciałbym takie życie zbudować i która chciałby podjąć to wyzwanie ze mną!

Gwiazdor "Niani w wielkim mieście" jest wolny!

A więc dziewczyny - do boju! :) Poniżej ważna informacja! Czy Mateusz Rzeźniczak porównuje dziewczyny do swojej mamy?

W serialu "Niania w wielkim mieście" Mateusz gra byłego chłopaka Dany (Magdalena Lamparska), przystojnego fotografa. Jest typem złotego chłopca, który nie przejmuje się kłopotami i zwykle spada na cztery łapy. Czy Dana wybaczy zdradę Mariuszowi? A o swoim bohaterze mówi Mateusz Rzeźniczak, czy utożsamia się z Mariuszem?

On wciąż walczy o Danę. Gdy mnie kobieta powie "nie", a wiem, że mam grzeszki na sumieniu, to się wycofuję. Mój bohater mocno wierzy w to, że uda mu się odzyskać ukochaną. Podobno w miłości trzeba czasem schować dumę do kieszeni- mówi aktor.