Jak donosi "Fakt", serial "Niania w wielkim mieście" schodzi z anteny Polsatu. Oglądalność serialu spadała z odcinka na odcinek, choć początek był bardzo dobry.

Inne seriale, które weszły z wiosenną ramówką, radzą sobie całkiem dobrze. Najlepiej "Wojenne dziewczyny". Nadal wahają się losy "Belle Epoque" TVN, bo produkcja nie odniosła tak spektakularnego sukcesu, jak oczekiwano.

Co dalej z Magdaleną Lamparską? Podobno nie jest zadowolona z takiego obrotu sprawy.

Liczyła, że będzie to stumilowy krok w jej karierze. Naprawdę mocno przyłożyła się do tej roli. Porażka bardzo ją dotknęła. Do tego stopnia, że zaczęła tracić wiarę w siebie - zdradza "Faktowi" jej znajoma.