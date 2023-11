Za nami finał randkowego show "Temptation Island Polska". Program Polsatu z Michałem Figurskim w roli prowadzącej nie cieszył się jednak wystarczająco dobrą oglądalnością i to już po pierwszych odcinkach, dlatego decyzja stacji jest jasna - to koniec. Informację przekazał portal wirtualnemedia.pl. A co z "Love Island"? Poznajcie szczegóły.

Reklama

"Temptation Island Polska" spada z anteny Polsatu

To miał być hit jesiennej ramówki Polsatu. Niestety, widzowie nie dali szans "Temptation Island Polska" - jak informują wirtualnemedia.pl średnia oglądalność wszystkich odcinków wyniosła zaledwie 134 tys. widzów (najwięcej zgromadziły pierwszy trzy odcinki - średnio 230 tys.). Nie pomogła (a nawet zaszkodziła) zmiana pory emisji show na późniejszą (wówczas oglądalność spadła do ok. 101 tysięcy). Portal przekazał informację, że show z Michałem Figurskim ze względu na tak niskie wyniki nie będzie kontynuowane. Podobny los czeka inną nowość Polsatu - "The Real Housewives. Żony Warszawy". Średnia widownia tego programu wyniosła zaledwie 265 tys. widzów!

Żałujecie?

Gałązka/AKPA

Jak na tle "Temptation Island Polska" wypadało nadawane w TV 4 "Love Island"? Program z Karoliną Gilon oglądało średnio ponad 302 tysiące widzów, czyli ponad dwa razy więcej niż nowość Polsatu. Już jakiś czas temu zapadła więc decyzja o dziewiątej serii "Love Island", która w Czwórce będzie pokazywana wiosną 2024 roku.

Spokojni mogą być również fani innego randkowego show, czyli "Hotelu Paradise". Również ruszyły przygotowania do ósmej edycji, którą najpewniej poprowadzi Klaudia El Dursi. Ta, według medialnych doniesień, ma być nagrywana w Azji, a dokładnie Wietnamie.

Reklama

A Wy który z tych programów oglądaliście najchętniej?