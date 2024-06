Informacja o nagłej śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki to cios dla fanów "Świata według Kiepskich". Serialowa Halinka Kiepska odeszła w wieku 58 lat, po długiej chorobie. Informację przekazała jej koleżanka z planu, Renata Pałys (serialowa Helena Paździoch). Rodzina "Świata według Kiepskich" z roku na rok jest coraz mniejsza...

Marzena Kipiel-Sztuka odgrywała rolę Halinki Kiepskiej od samego początku istnienia serialu. Widzowie pokochali jej cierpliwość do męża, Ferdka, którego momentami kochała, a momentami z całego serca nie cierpiała. Najsłynniejsza serialowa pielęgniarka w Polsce dołączyła w niebie do innych gwiazd tej kultowej produkcji... Tych aktorów "Kiepskich" już z nami nie ma...

Krzysztof Kiersznowski w "Świecie według Kiepskich" pojawił się w kilku odcinkach, w różnych rolach drugoplanowych. Zagrał m.in. "Dziadka Mroza" w odcinku "Wór świętego Mikołaja", profesora Sztajmsa w odcinku "Żłopuś" czy Faraona w odcinku "Nasza klasa". Wybitny aktor zmarł w 2021 roku.

W 2021 roku odszedł Ryszard Kotys, serialowy Marian Janusz Paździoch. Miał 88 lat. Po jego śmierci Marzena Kipiel-Sztuka mówiła:

Ryszard Kotys był cudownym, ciepłym człowiekiem i fantastycznym kolegą. Dla mnie zaszczytem było to, że mogłam z nim być po imieniu. Zaszczytem było przebywać w jego towarzystwie, pracować z nim, czy jeść po prostu obiad na stołówce. To jeden z tych mężczyzn, o których mówi się dżentelmen

Jerzy Łapiński w "Kiepskich" zagrał kilka epizodycznych ról - m.in. ministra w odcinku "Minister wszystkich Polaków" czy szejka w "Egzekucji". Aktor zmarł w 2020 roku w wieku 80 lat.

W październiku 2020 roku media obiegła smutna informacja o śmierci Dariusza Gnatowskiego, serialowego Arnolda Boczka. Gwiazdor miał 59 lat, walczył z chorobami. Kolegę po fachu żegnała m.in. Joanna Kurowska, serialowa prezesowa: