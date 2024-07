Zapraszamy na 664 odcinek „Na dobre i na złe”. Emisja 1 marca o 20.40 w TVP2.

Lekarze z Leśnej Góry mają ostatnio kłopoty, ale widzowie wciąż trzymają za nich kciuki. Czy w kolejną środę Ola, Wiktoria i Blanka usłyszą w końcu dobre nowiny?

Dla doktor Pietrzak (Anna Karczmarczyk) – oraz Przemka (Marcin Rogacewicz), Borysa (Marcin Zacharzewski) i Agaty (Emilia Komarnicka) - dzień zacznie się pechowo: od wizyty komornika. Urzędnik (Piotr Pilitowski) każe młodym lekarzom opuścić hotel i nie ugnie się nawet wiedząc, że rodzina Oli trafi przez to na bruk.

- Mam nakaz zajęcia budynku!

- Nie można eksmitować matki z dzieckiem!

- Tak. Ale to jest hotel, więc to nie jest eksmisja. A po pomoc to możecie się zgłosić do opieki społecznej...