Patryk Pniewski, Marta Żmuda Trzebiatowska z mężem, Katarzyna Figura, Monika Dryl, Anna Wendzikowska, Marek Bukowski, Piotr Adamczyk, Magdalena Kumorek czy Zofia Zborowska pojawili się na premierze filmu "Słaba płeć", który do kin trafi już 1 stycznia. Jest to opowieść o Zosi (Olga Bołądź), która przyjechała z małego miasta do stolicy, aby zrobić karierę. Na początku nie idzie jej za dobrze, więc postanawia walczyć o siebie, karierę i... miłość!

