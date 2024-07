1 z 6

Tragiczny wypadek, który przeżyła w dzieciństwie, wciąż powraca do Izy (Adriana Kalska) w jej w snach... niemal każdej nocy. Górecki (Wojciech Wysocki)nadal cierpi za to po utracie żony - i szuka winnego. Co wydarzy się, gdy ich drogi się przetną? Zapraszamy na poniedziałkowy (5 września) 1234 odcinek „M jak Miłość”, a w nim… W kolejny poniedziałek, dzięki pomocy detektywa, Piotr (Marcin Mroczek) zdobędzie w końcu adres Lewińskiej – ciotki Izy (Anna Tomaszewska). I pojedzie na miejsce razem z Kingą (Katarzyna Cichopek)…