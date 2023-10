Do bohaterów jednej z najpopularniejszych produkcji TVP należy serialowy Kamil. „M jak miłość” zapewniło wielką rozpoznawalność, niektórym aktorom. Wśród nich są nie tylko Katarzyna Cichopek, Marcin Mroczek, Joanna Koroniewska, Mikołaj Roznerski i Kacper Kuszewski, ale także Marcin Bosak, który wcielił się w rolę Kamila Gryca. Jego postać przeżywa miłosne zawody, ale to nie jedyne osobiste dramaty w życiu mężczyzny. Bohatera początkowo jest współlokatorem serialowych Kingi i Piotrka. W pewnym momencie Kamil Gryc zbliża się do ich przyjaciółki, Magdaleny Marszałek (w tej roli Anna Mucha). Z czasem ich związek jest wystawiony na bardzo trudną próbę. W pewnym momencie Kamil rywalizuje… ze swoim ojcem. Jego wątek wzbudzał spore emocje wśród widzów, zwłaszcza że Marcin Bosak na pewien czas pożegnał się z telenowelą Ilony Łepkowskiej. Później aktor – jako jedna z niewielu gwiazd, które odeszły z produkcji – wrócił na plan serialu. Wiele można też powiedzieć o prywatnym życiu Bosaka, który po latach ujawnił, że długo walczył z depresją i nowotworem. Artysta znany także z ról w hitowych seriach jak „Kruk” czy netfliksowy „1983” ma na również na swoim koncie dwa głośne rozstania po wieloletnich związkach. Marcin Bosak wciąż pojawia się także na dużym ekranie, co nie jest regułą w przypadku członków obsady „M jak miłość”. Co wiemy o serialowym Kamilu?

Bez wątpienia jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci serialu jest Kamil. „M jak miłość” stworzyło ciekawą postać mecenasa, który odegrał ważną rolę w życiu, niektórych bohaterów produkcji TVP. Jako jeden z nielicznych bohaterów popularnej „Emki” mężczyzna przechodzi przez lata naprawdę dużą przemianę. Widzowie poznają Kamila z „M jak miłość” jako przyjaciela z kultowej już ulicy Łowickiej.

Przystojny i tajemniczy facet jest współlokatorem Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek). Gdy poznaje przyjaciółkę pary, szybko się w niej zakochuje. Początkowo wydaje się, że Kamil z „M jak miłość” jest wpatrzony w Magdę (Anna Mucha). Kobieta odwzajemnia uczucia młodego Gryca i nie widzi poza nim świata. Niestety okazuje się, że bohater grany przez Marcina Bosaka sam nie wie, czego chce i nie nadaje się do poważnego związku. Ma problem z dochowaniem wierności.

Relacja Kamila z „M jak miłość” i Magdy bardzo się komplikuje, gdy kobieta zachodzi w ciążę. Prawdziwym wstrząsem jest poronienie. Bohaterka grana przez Annę Muchę traci nie tylko dziecko, ale również rok studiów. Niestety w tym trudnym okresie nie może liczyć na wsparcie Kamila Gryca. Ostatecznie ich związek się rozpada, a Magda przez kilka lat liże rany po nieszczęśliwej miłości. Mężczyzna wyjeżdża do Londynu i zrywa kontakt. To jednak nie koniec ich wątku.

Co ciekawe, w pewnym momencie Magda wdaje się w romans z… ojcem Kamila (Jerzy Schejbal)! Jednak szczęście znajduje dopiero u boku Andrzeja Budzyńskiego (Krystian Wieczorek). Po latach Kamil z „M jak miłość” przypomina sobie o dawnej miłości, którą zaprzepaścił i postanawia zniszczyć związek Magdy i Andrzeja, by odzyskać kobietę. Okazuje się, że mężczyzna jest zdolny do wielu podłości i potrafi knuć intrygi.

Marta Gostkiewicz/TVP/East News

Widzowie przekonują się, że Kamil z „M jak miłość” potrafi być bezwzględnym potworem o zimnym sercu. Bohater grany przez Marcina Bosaka uważa, że nie ma nic do stracenia, ponieważ po powrocie z Londynu dowiaduje się, że umiera. Nawet po operacji usunięcia guza mózgu specjaliści nie dają mu dużych szans na przeżycie. Chce spędzić pozostały czas z Magdą. Razem z Anką Waszkiewicz (Weronika Rosati) knuje intrygę, by rozbić związek dawnej partnerki.

Kamil z „M jak miłość” odgrywa też istotną rolę w życiu Olka Chodakowskiego (Maurycy Popiel), który był oskarżony o zabójstwo Artura (Tomasz Ciachorowski). W trakcie procesu mecenas Gryc był blisko wsadzenia Aleksandra do więzienia na resztę życia. Bohater Marcina Bosaka wydaje się coraz bardziej szorstki i zimny, ale pewna kobieta go odmienia.

Gdy w życiu Kamila z „M jak miłość” pojawia się córeczka Pola ze związku z Weroniką (Ewelina Kudeń-Nowosielska) oraz ukochana Anita (Melanią Grzesiewicz), mężczyzna przechodzi niesamowitą metamorfozę. Z bezdusznego potwora zmienia się we wrażliwego, troskliwego i czułego faceta. Kamil i Anita stają się jedną z ulubionych par telewidzów, którzy mocno kibicują bohaterom. Ich związek kilka razy jest wystawiony na próbę. Problemy najczęściej tworzy była kochanka Kamila Gryca, która stara się odebrać swoją córkę. W trakcie jednej z intryg dochodzi nawet do pobicia ukochanej Gryca.

Widzowie mocno trzymają kciuki za związek Kamila z „M jak miłość” i Anity. Gdy w ich życiu zaczęło pojawiać się coraz więcej dramatów, fani serialu zaczęli bać się o przyszłość bohaterów. Zwłaszcza że bohater Marcina Bosaka znów zaczyna mieć problemy zdrowotne, a telewidzowie pamiętają, że aktor już raz odszedł z produkcji TVP. Jeśli interesują was losy polskich aktorów serialowych, możecie przeczytać o nich w naszym artykule na ten temat.

W pewnym momencie z telenoweli odszedł serialowy Kamil. „M jak miłość” przyzwyczaiło nas do tego, że jedni się z produkcją TVP nagle żegnają, drudzy wracają, inni dostają coraz mniej minut na ekranie, jak choćby grająca Martę Mostowiak, Dominika Ostałowska. Drogi Marcina Bosaka i hitu Ilony Łepkowskiej także się rozeszły.

Kamil z „M jak miłość” żegna się z widzami zaraz po nieudanym związku z Magdą. Mężczyzna postanawia wyprowadzić się z Polski. Dowiadujemy się, że Gryc wylatuje do Londynu i zrywa kontakt z byłą partnerką oraz innymi bohaterami. Szybko okazuje się, że nie zamierza w najbliższym czasie wrócić do ojczyzny. To natomiast oznacza, że Marcin Bosak odchodzi z „M jak miłość” na dobre. Jednak w przeciwieństwie do Hanki Mostowiak jego postać nie zostaje uśmiercona.

Telewidzów zarówno zaskoczyły, jak i ucieszyły doniesienia o tym, że do produkcji TVP wraca serialowy Kamil. „M jak miłość” i Marcin Bosak rozstali się aż na dwanaście lat! Nic dziwnego, że fani stracili nadzieję na przywrócenie wątku mężczyzny. A jednak aktor podpisał nową umowę z twórcami telenoweli. Trzeba przyznać, że był to strzał w dziesiątkę, ponieważ wątek bohatera został mocno rozbudowany i pękał w szwach od dramatycznych zwrotów akcji, romansów i intryg. Dodatkiem okazał się też talent aktorski Marcina Bosaka, który mimo przerwy od „M jak miłość” nie narzekał na brak propozycji, występując zarówno na małym, jak i dużym ekranie.

Z dramatami w życiu osobistym zmaga się nie tylko serialowy Kamil. „M jak miłość” to telenowela, która przyzwyczaiła nas do życiowych perypetii bohaterów. Jednak po zejściu z planu Marcin Bosak musiał walczyć z prawdziwymi problemami. O wielu z nich umiał opowiedzieć dopiero po latach. Okazało się, że aktor był w kiepskim stanie. Cierpiał zarówno na tle psychicznym, jak i fizycznym.

Serialowy Kamil z „M jak miłość” stanął przed śmiertelnie poważnym problemem jeszcze jako bardzo młody mężczyzna. Marcin Bosak miał zaledwie 27 lat, gdy dowiedział się, że cierpi na nowotwór rdzenia kręgowego. Początkowo diagnoza wydawała się wyrokiem, ponieważ w Polsce lekarze byli bezradni. Po pięciu latach szukania pomocy w kraju aktor został skierowany za granicę. W Belgii przeszedł skomplikowaną operację, która choć się powiodła, nie była końcem terapii. Utalentowany artysta po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej musiał przejść wymagający i długi proces rehabilitacji.

Straszna diagnoza pojawiła się, gdy serialowy Kamil z „M jak miłość” był w szczęśliwym związku z Moniką Pikułą. W tym samym czasie jego partnerka była w pierwszej ciąży. Natomiast po skomplikowanej operacji w Belgii Marcin Bosak dowiedział się, że jego ukochana jest w drugiej ciąży. Aktor przeszedł w tym okresie prawdziwy rollercoaster emocjonalny. W tym wymagającym czasie gwiazdor korzystał z pomocy terapeuty, by nie dać się wciągnąć w mrok.

Nie tylko nowotwór był trudnym doświadczeniem, jakie w życiu przeszedł serialowy Kamil. „M jak miłość” zapewniło Marcinowi Bosakowi wielką popularność, ale w pewnym momencie telenowela zeszła na drugi plan. Po latach aktor zaczął otwarcie mówić o walce z depresją. Przyznał, że nie potrafił się cieszyć z sukcesów, a jego życie zaczęły wypełniać lęk i napięcie.

W rozmowie z mediami serialowy Kami z „M jak miłość” ujawnił, że budził się przerażony w środku nocy i nie potrafił zasnąć. Myślał o sobie w negatywny sposób i miał obniżone poczucie własnej wartości. Dodał, że w trudnym okresie był już ojcem, miał na koncie wiele sukcesów zawodowych, a jednak znalazł się na granicy rozpaczy, czego nie potrafił zrozumieć. Nawroty depresji przyszły w 2021 i 2022 roku, niedługo po wybuchu pandemii koronawirusa.

Marcin Bosak zaczął działać na rzecz walki z depresją. Został ambasadorem Fundacji Twarze Depresji. Powiedział, że sam początkowo czuł wstyd i miał obawy przed poproszeniem o pomoc. To natomiast zepchnęło go w stronę samotności. Dziś na szczęście potrafi mówić o tym otwarcie.

Trudne i bolesne rozstania to coś, co przeżył nie tylko serialowy Kamil. „M jak miłość” to jedna z najpopularniejszych telenowel w Polsce, nic dziwnego, że widzowie interesują się życiem prywatnym gwiazd produkcji TVP. Wiadomość o zakończeniu wspólnej historii Marcina Bosaka i Moniki Pikuły wywołała szok. Gwiazdy uchodziły za jedną z najpiękniejszych i zgranych par w polskim show-biznesie.

Serialowy Kamil z „M jak miłość” i Monika Pikuła poznali się jeszcze na studiach, na pierwszym roku Akademii Teatralnej. Początkowo byli jednak tylko znajomymi. Co ciekawe, przez pierwsze miesiące aktor nie miał najlepszego zdania o kobiecie. Wreszcie między nimi zaiskrzyło. Choć na trzecim roku para przeżyła krótkie rozstanie, aktorzy szybko wrócili do siebie i zrozumieli, że łączy ich coś szczególnego.

Marcin Bosak i Monika Pakuła nigdy nie mówili zbyt wiele o swoim związku. Jednak było widać, że chcą się przede wszystkim wspierać. Dla swojej ukochanej aktor przeprowadził się z Łodzi do Warszawy. Para zamieszkała razem, później aktorzy zostali rodzicami dwóch synów: Władysława i Jana. Wreszcie gwiazdy się zaręczyły. Do ślubu jednak nigdy nie doszło.

Uwielbiana przez widzów para rozstała się w 2017 roku. Było to wielkie zaskoczenie, ponieważ nic nie zapowiadało tej niemiłej niespodzianki. Szybko pojawiły się plotki, że w życiu serialowego Kamila z „M jak miłość” jest już o ponad dekadę młodsza aktorka… Monika Pikuła natomiast nigdy nie zdecydowała się na komentowanie doniesień ze względu na dobro dzieci.

Bartosz KRUPA/East News

Uczuciowe perypetie przeżył nie tylko serialowy Kamil. „M jak miłość” zapewniło Marcinowi Bosakowi sławę, jednak ma to nie tylko blaski, ale i cienie. Rok po rozstaniu z Moniką Pikułą aktor poznał młodszą o dwanaście lat Marię Dębską. Para wpadła na siebie podczas pracy nad sztuką teatralną i natychmiast poczuła chemię. Ze względu na to, że Bosak był świeżo po rozpadzie związku, gwiazdy ukrywały swoją relację. Jak dobrze wiemy, plotki o ich romansie wreszcie dotarły do mediów. W rozmowie z dziennikarzami Maria Dębska jasno zaznaczyła, że nigdy nie była tą drugą. Jeśli interesują was historie polskich aktorek serialowych, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem na ten temat.

Później w prasie pojawiła się kolejna zaskakująca wiadomość. Serialowy Kamil z „M jak miłość” i Maria Dębska nie afiszowali się ze swoim uczuciem i niechętnie pokazywali się publicznie, dlatego wywołali poruszenie, gdy pobrali się w 2020 roku. Jak się okazało, Marcin Bosak oświadczył się ukochanej zaledwie po dwóch miesiącach znajomości, co początkowo zdenerwowało jego partnerkę, ale z czasem uznała, że to dobry pomysł. Podczas ceremonii pojawiłi się takie gwiazdy jak Artur Żmijewski, Barbara Kurdej-Szatan czy też Mirosław Zbrojewicz.

To była intensywna i ognista miłość w stylu włoskim, jednak płomień żar uczucia szybko się wypalił. O kryzysie w małżeństwie serialowego Kamila z „M jak miłość” i Marii Dębskiej zaczęło się mówić już w listopadzie 2021 roku. Aktorka znalazła się w centrum uwagi mediów po tym, jak zagrała Kalinę Jędrusik w filmie „Bo we mnie jest seks”. Gwiazda bywała na ściankach, ale bez męża. U jej boku natomiast pojawił się dziennikarz muzyczny Stanisław Trzciński.

Do rozwodu miało dojść 1 marca 2022 roku. Ani Maria Dębska, ani Marcin Bosak nie komentowali swojego rozstania. Z czasem jednak aktorka się przełamała i ujawniła, że to ona postanowiła zakończyć małżeństwo. Wiele ją to kosztowało, ponieważ później korzystała z pomocy terapeuty.

VIPHOTO/East News

Fani telenoweli często chcą się dowiedzieć, jaki prywatnie jest serialowy Kamil. „M jak miłość” to produkcja, która tak głęboko zakorzeniła się w świadomości telewidzów, że niektórzy mają problem z odróżnieniem kreacji aktorskich od członków obsady. Marcin Bosak przyszedł na świat 9 września 1979 roku w Łodzi – mieście, w którym także się wychował. W 2003 roku został absolwentem Akademii Teatralnej w Warszawie, ale aktorstwo nie jest jego jedyną pasją. Gwiazdor kilka razy był mistrzem Polski juniorów w karate.

Serialowy Kamil z „M jak miłość” ma na swoim koncie dwa poważne związki. Marcin Bosak był związany z Moniką Pikułą w latach 2002-2017. Para doczekała się synów w 2008 i 2012 roku. Od 2018 roku mężczyzna był partnerem Marii Dębskiej, którą poślubił w 2022 roku. Nie wszyscy wiedzą, że aktor ma młodszą siostrę, Annę. Dziewczyna była finalistką programu „You Can Dance – Po prostu tańcz”.

Kariera Marcina Bosaka to nie tylko serialowy Kamil. „M jak miłość” jest dość ważnym etapem w karierze aktora, ale mężczyzna zagrał także w innych popularnych seriach. Telewidzowie mogą go kojarzyć przede wszystkim z takich produkcji odcinkowych jak „Odwróceni”, „Londyńczycy”, „Hotel 52”, a także nowszych tytułach: „Kruk”, „Szóstka” i „Rojst”.

Serialowy Kamil z „M jak miłość” występuje także na dużym ekranie. Ważnym filmem w jego karierze była komedia romantyczna „Tylko mnie kochaj”. Aktor zagrał też w takich pełnych metrażach jak „Pręgi”, „Ciacho”, „Komisarz Rozen”, „Generał – zamach na Gibraltarze”, „W ciemności” czy „Pokot”.

Artur Zawadzki/REPORTER

Dla wielu telewidzów jedną z ulubionych postaci jest serialowy Kamil. „M jak miłość” nie jest jedyną produkcją, w jakiej zagrał Marcin Bosak. Poniżej prezentujemy listę filmów i seriali, w których wystąpił aktor. Fani z pewnością znajdą wśród tych produkcji coś dla siebie. Natomiast jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o „M jak miłość”, polecamy nasz tekst na ten temat.

