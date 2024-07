- Cześć, siostra, wiesz... chyba jednak jesteś czarownicą! Pamiętasz, jak mi dzisiaj nawijałaś o facecie, który jest mi pisany? Możesz się ze mnie śmiać, ale… spotkałam tego gościa.

- Wygłupiasz się?

- Mówię serio… Przypadkiem wpadliśmy na siebie i zaiskrzyło! Mówię ci, to było to – cholerne uderzenie pioruna! W oczach ciemno, a nogi miałam jak z waty... Cholera, że też nie poprosiłam go o telefon! A to na sto procent była moja druga połówka... I właśnie straciłam szansę na spełnioną miłość...