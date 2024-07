4 z 9

Tymczasem Marzenka (Olga Szomańska) wyruszy na „łowy” do salonu mody ślubnej. Dziewczyna zacznie przymierzać kolejne modele – pilnując, by narzeczony nie zobaczył ani rąbka… I w finale znajdzie suknię idealną. A jej radości nie zmąci nawet fakt, że kreację zobaczy w końcu jej ukochany. Bo to właśnie Andrzejek (Tomasz Oświeciński) - zachwycony - pomoże jej podjąć decyzję.