Natalia (Marcjanna Lelek) i Franek (Piotr Nerlewski) to para, za którą widzowie „M jak Miłość” trzymają kciuki już od kilku miesięcy. A w jednym z kolejnych odcinków - numer 1200 – zakochani spędzą w końcu razem namiętną noc!

Już od dawna tych dwoje miało się ku sobie. W końcu przyznają się, że łączy ich uczucie. A jak dojdzie do tego, że Natalka i Franek wylądują razem w łóżku? I co z uczuciami Uli, która z ich powodu wyjechała do Anglii? Przecież Natalka obiecała, że nie zwiąże się z leśnikiem...

