Edyta Jungowska czyli siostra przełożona była wygadaną i pełną energii pielęgniarką w Szpitalu w Leśnej Górze. Wątek Bożenki to jedna z ciekawszych historii wykreowanych przez twórców serialu. Kiedy zaginął jej mąż Marek (Paweł Wilczak) - w serialu salowy z kryminalna przeszłością, wszyscy widzowie wstrzymali oddech, czy producenci serialu wyjaśnią przyczyny zniknięcia (okazało się, że uciekł bo był bezpłodny) i kibicowali, by pewnego dnia powrócił do żony. Marek odnalazł się po kilku latach, przywieziony w ciężkim stanie anonimowy pacjent okazał się mężem Bożenki, niestety zmarł. Po kilku latach znalazła oparcie w zupełnym jego przeciwieństwie - Holendrze i lekarzu - Ruudzie Van Graafie, niestety - dla fanów postaci - została zwolniona przez Falkowicza (Michała Żebrowskiego).