Kim jest Honorata Witańska z serialu "Policjantki i policjanci"? Potrafi walczyć, kląć, grać w pokera i nie wyobraża sobie życia bez ukochanego motocykla, a jednocześnie jest bardzo kobieca i pełna seksapilu – wystarczy spojrzeć na zdjęcia. Honorata Witańska w roli Karoliny Rachwał, nowej bohaterki „Policjantek i Policjantów” nie raz zaskoczy widzów i swojego patrolowego partnera, Mikołaja Białacha (granego przez Mariusza Węgłowskiego).

Jak aktorka wypadnie jako policyjna twardzielka? Po raz pierwszy widzowie zobaczą ją w środę, 5 października o g. 19, kiedy Honorata Witańska zadebiutuje w hicie Czwórki. Nowa partnerka Białacha nie tylko jest od niego wyższa rangą, ale przejmie także funkcję dowódcy patrolu. Mikołaj jest załamany – nie dość, że kończy się jego współpraca z Olą, to jeszcze będzie nim dowodzić baba… Wygląda na to, że prześladuje go pech – najpierw podpadł komendantce, która zdecydowała, że ktoś musi go utemperować, a pierwszy dzień pracy z nową partnerką i przełożoną zaczyna od sporej gafy. Wkrótce Białach przekona się jednak, że pod względem charakteru i dystansu do siebie Karolina bije na głowę wielu facetów.

